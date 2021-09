Rostock

Auf die Plätze, fertig, los! Welches Team schafft es am schnellsten über die Ziellinie? Heute findet der Rostocker Firmenlauf statt. Um 18.30 Uhr fällt der Startschuss für die Läuferinnen und Läufer der rund 550 Teams, wir berichten bereits vorab über die Lage vor Ort.

Die Firmenteams, jede Staffel besteht aus vier Läufern, treten oft „Laufprofis“ Seite an Seite mit Anfängern an – oder zumindest mit Sportlern, die eher selten Wettkampfluft schnuppern. „Das sorgt für eine tolle Stimmung in den Firmen. Meist wird wochenlang vorher zusammen trainiert. Kollegen wachsen da wirklich zu einer Einheit zusammen“, hat Roman Klawun, Geschäftsführer von Laufveranstalter Pro Event, festgestellt.

Wie die Stimmung auf der Rostocker Haedge-Halbinsel wirklich ist:

heute startet der Rostocker Firmenlauf. 2200 Läuferinnen und Läufer werden erwartet, etwa 150 Unternehmen vorwiegend aus Rostock und Umgebung nehmen teil. An dieser Stelle informieren wir Sie über über den Lauf, die Teams und die Stimmung vor Ort. Um 18.30 Uhr ist der Startschuss, wir berichten bereits vorab.

Auch die OZ geht mit sechs Teams ins Rennen. In den Staffeln laufen Reportern gemeinsam mit Lesern, die zu Beginn der Aktion Plätze in der OZ-Mannschaft gewinnen konnten.

