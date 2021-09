Rostocker Firmenlauf: OZ-Teams erreichen Ziel mit Spaß und super Zeiten

Rostock

„Ziel erreicht: Wir wollten Spaß haben und das hatte ich auf jeden Fall, ich denke wir alle.“ So fasst Franziska Lorz, Teilnehmerin am Rostocker Firmenlauf in einer von sechs OZ-Staffeln, den Ausgang des Events zusammen. Sie war eine von dreizehn Lesern und Leserinnen, die gemeinsam mit elf OZ-Mitarbeitern an den Start gegangen war.

Dabei war sie kein Neuling. „Zum Laufen gekommen bin ich damals durch die Aktion „Los! Laufen!“ der OZ und ich bin seitdem dran geblieben. „Früher hätte ich mir nie vorstellen können, mal zu laufen, aber seit dem Start vor drei Jahren bin ich sogar schon vier mal Halbmarathon gelaufen.“

OZ-Team wollte mindestens in die Top 10 des Rostocker Firmenlaufes

Vor dem Lauf über rund 3,4 Kilometer je Teilnehmer eines Viererteams hatte sie gesagt: „Ideal wäre eine Zeit von 5 Minuten und 30 Sekunden je Kilometer“. Tipps dafür hatte sie sich zusammen mit den anderen OZ-Läufern bei einem gemeinsamen Training mit den Nachwuchs-Talenten Eric Schoob und Aliena Seemann geholt. „Mit den Profis zu trainieren, war sehr spannend. Einige Dinge aus dem Lauf-ABC kannte ich so noch nicht und auch das Treppen-Workout war super. Das mache ich auf jeden Fall weiter.“

Diese Läufer gingen für die sechs OZ-Teams an den Start. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Auch alle anderen Läufer schienen direkt vor dem Start bester Dinge. Allenfalls das Team um den stellvertretenden Chefredakteur Alexander Müller schien minimal angespannter. Er und Redakteur Alexander Loew bildeten zusammen mit den jungen Talenten der Rostocker Leichtathleten das Favoritenteam. Mindestens unter die ersten Zehn wollten sie kommen, also wurde noch einmal die Staffelstabübergabe geübt. „Und denkt dran: Der Stab muss im Ziel ankommen, darin ist die Zeiterfassung“, erinnerter Müller noch einmal.

Rostocker Firmenlauf letzte Vorbereitung für Halbmarathon

Leserin Susi Rast konnte es eigentlich gelassener angehen: „Es ist mein erster Wettkampf. Ich laufe seit drei Jahren aber immer nur allein.“ Doch sie gab ein durchaus ehrgeiziges Ziel aus: „Unter 15 Minuten zu bleiben, wäre gut.“ Und sie überraschte noch mit einer zweiten Nachricht: „Das ist heute meine letzte Trainingseinheit vor meinem ersten Halbmarathon.“ Den wolle sie am kommenden Wochenende antreten.

Nur nicht den Staffelstab verlieren, damit wurde die Zeit der Teams erfasst: Susi Rust und alle anderen Teilnehmer der OZ-Aktion meisterten die Übergabe gekonnt. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Leser Robert Arndt ging mit einigen medizinischen Tapes an den Start. Sowohl das Knie als auch der Rücken waren mit den typischen bunten Bändern beklebt. Doch er fühlte sich vorbereitet. „Realistisch ist, dass ich eine Zeit so mit vier Minuten und 30 Sekunden je Kilometer laufe – obwohl mein Sportlerherz lieber eine Drei vorn sehen würde“, sagte er vor dem Start. Der ehemalige Kampfsportler und Triathlet nehme die OZ-Aktion zum Anlass, sich nach einer Rückenverletzung wieder zurück zu kämpfen.

Robert Arndt (46) wollte die OZ-Aktion nutzen um nach einer Rückenverletzung sportlich wieder durchzustarten. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Bei schönstem Wetter ging es Punkt 18.30 Uhr auf die Strecke. Die Startläuferin des OZ-Spitzenteams war Aliena Seemann. Sie übergab den Stab bereits nach weniger als elf Minuten an Alexander Müller und auch alle anderen Übergaben liefen reibungslos – trotz des Trubels entlang der Wechselzonen.

Mit fantastischen 51 Minuten und 10 Sekunden im Ziel

Die 16-Jährige wirkte derweil so frisch, als könne sie noch einmal an den Start gehen. „Die Übergabe hat super geklappt“, lobte sie den Teamkollegen. „Jetzt trinke ich was und später werde ich mich intensiv dehnen“, erklärte sie, wie sie wieder zu Kräften kommen wolle. Denn: „Training habe ich morgen trotzdem.“

Für die anderen ging es munter weiter: Müller übergab bereits nach 13 Minuten und 28 Sekunden an Loew und der schließlich an Eric Schoob. Nach fantastischen 51 Minuten und 10 Sekunden war das OZ-Team Nummer eins schließlich im Ziel. Weil nur eine Frau im Team war, wurde es als Männerteam gewertet und das hieß am Ede Platz fünf. Wow! Was für ein Erfolg.

Nicht minder glücklich wirkten alle anderen Teilnehmer der Aktion. Susi Rast verfehlte ihr Ziel um Haaresbreite, Robert Arndt lief den Kilometer in vier Minuten und 12 Sekunden, Franziska Lorz hatte ganz vergessen auf die Zeit zu achten und alle 24 freuten sich am Ende am meisten auf das gemeinsame Essen zum Abschluss der Aktion.

Von Juliane Schultz