Rostocker Fleischer Seibt: Kinder haben Bezug zu Wurstproduktion völlig verloren

Die Traditionsfleischerei Seibt aus Rostock will kommendes Jahr eine neue Produktionsstätte bei Roggentin errichten – eine gläserne Manufaktur auf rund 900 Quadratmetern. Besucher sollen die Herstellung von Fleischwaren durch eine Glasscheibe beobachten können: Wie wird Wurst gemacht? Wie wird ein Schwein zerlegt?

Jungen Menschen fehle laut Chef Andreas Stach der Bezug zu den Produkten. Es gäbe auch schon einige Anfragen von Schulen, die mit ihren Klassen den Betrieb besuchen wollen. „Man muss die Schweine dort nicht mit halbem Kopf hängen haben“, erklärt er. Der 51-Jährige halte es allerdings für sinnvoll, im Zuge des Biologieunterrichts einen Fleischereibetrieb zu besuchen. „Damit die Kinder auch den Unterschied zwischen Fast Food und einem Fleischer kennen.“

Aktuell befindet sich das Unternehmen in vierter Familien-Generation. Gegründet wurde die Rostocker Fleischerei 1890 von Fritz und Henriette Seibt. Andreas Stach übernahm das Geschäft 1997 von seiner Mutter Gisela, geborene Seibt. In seinem Laden am Rostocker Brink gibt es neben den fast ausschließlich selbst produzierten Fleischwaren auch einen Mittagstisch. Das Lieblingsessen von Stach: „Ein frisch gebratenes Kotelett aus der Pfanne.“

Neue Geschäftsfelder

Sein Geschäft hat der 51-jährige Unternehmer seit der Übernahme weiter ausgebaut. Zum gewohnten Ladenverkauf kamen vor allem Lieferungen an Großabnehmer und Catering hinzu. November, Dezember und die Sommermonate seien besonders hart für sein Team. „Wir versorgen den halben Weihnachtsmarkt“, erklärt er. Im Sommer beliefere der Betrieb dann viele Firmen für Feierlichkeiten.

Anfang der 2000er Jahre musste sich Stach neue Geschäftszweige suchen. „Das war eine schwere Zeit. Da war die Schweinepest gerade ganz groß“, erinnert er sich. Deshalb suchte er den Kontakt zu Schaustellern und bot außerdem einen Catering-Service an. Das habe gut funktioniert. Zu Zeiten von Jahrmärkten oder im Sommer, wenn viele Betriebsfeiern veranstaltet werden, habe die Fleischerei deshalb viel zu tun.

Ein historisches Foto von der Fleischerei Seibt hängt in den Verkaufsräumen. Laut Inhaber Andreas Seibt stammt es aus den 1950er oder 1960er-Jahren. Quelle: privat

500 Kilo Fleisch täglich

Alle Waren werden am Brink über dem Verkaufsladen produziert. Andreas Stach wohnt im gleichen Gebäude. „Wenn ich hier im Haus bin, arbeite ich eigentlich auch immer“, sagt er. Abschalten könne er nur im Urlaub. Wenn die Zeit es zulässt, verreist er im Sommer am liebsten nach Skandinavien oder im Herbst nach Korsika.

„In der Produktion hab ich einen Gesellen und meinen Sohn“, sagt Stach. Zu dritt verarbeitet der Betrieb täglich etwa 500 Kilo Fleisch. Rund 700 Kilo Wurst werden wöchentlich hergestellt. Wenn es richtig brenzlig wird, hole er sich Aushilfen. Die Hauptarbeit bleibe aber beim dreiköpfigen Team. „Für unseren kleinen Laden ist das sehr viel“, gibt der 51-Jährige zu.

Förderung vom Land

Die Manufaktur in Roggentin soll dann von seinem Sohn Kevin Stach geleitet werden. Der 27-Jährige hat Lebensmitteltechnik studiert und wird von seinem Vater derzeit im Laden am Brink in die Produktion eingearbeitet. Später soll er dann das gesamte Geschäft übernehmen. Damit würde die Fleischerei Seibt in die fünfte Generation der Familie gehen.

Das gesamte Vorhaben erfordere etwa 1,5 Millionen Euro Investitionen. Das Wirtschaftsministerium MV unterstützt dabei das Unternehmen mit einer Förderung von rund 450 000 Euro. Auf dem Gelände der Manufaktur soll es auch einen Anbau mit unterschiedlichen Angeboten für Besucher geben: Verkostungen, Werksverkauf, Seminare, Schulungen, Verkaufsveranstaltungen und einen Imbiss.

Lebensmittel aus MV Der Deutsche Fleischer-Verband gibt für Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 114 Fleischer-Fachgeschäfte und 152 handwerklich betriebene Filialen für das Jahr 2018 an. In ganz Deutschland gibt es rund 12 000 Fleischer-Fachgeschäfte und 7800 handwerklich betriebene Filialen. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Lebensmittelbranche sehr stark ausgeprägt. Sie erwirtschaftete 2018 einen Jahresumsatz von über vier Milliarden Euro. Die wichtigsten Produktionsbereiche: die Fleischverarbeitung, die Backwarenindustrie, die Milchverarbeitung, die Fischverarbeitung und die Getränkeherstellung.

