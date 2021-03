Rostock

Wird der Klimawandel für die Ostsee zu einem noch größeren Problem als bisher angenommen? Und werden sich die sogenannten Todeszonen ohne Leben noch weiter ausbreiten? Das Rostocker Forschungsschiff „Maria S. Merian“ will genau das in den kommenden Wochen im hohen Norden Europas herausfinden. Forscher des Warnemünder Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW) wollen dort das Ostsee-Eis untersuchen. Denn das Eis vor den Küsten Schwedens und Finnlands ist für die gesamte Ostsee lebenswichtig.

Das große Problem des Binnenmeeres ist und bleibt der Sauerstoffgehalt: ohne Sauerstoff kein Leben. Auch nicht im Meer. Schon seit Jahren sind rund um Bornholm und auch rund um die schwedische Insel Gotland riesige Todeszonen bekannt. Dort gelangt auf natürlichem Wege wenig Sauerstoff ins Wasser.

Dem Leben geht die Luft aus

Die jahrzehntelange Überdüngung der Ostsee wird zusätzlich zum Problem: Bestimmte Bakterien vermehren sich dort massiv. Zersetzen sie organisches Material, verbrauchen sie den Sauerstoff, den Fische und andere Meerestiere benötigen. Vor allem in den Tiefen entstehen dabei lebensfeindliche Schwefelwasserstoffgemische am Meeresgrund. Ohne Fische, Krebse und „höhere Lebewesen“.

„Im östlichen Gotlandbecken, dem größten der tiefen Ostseebecken, ist die Wasserschicht am Meeresboden, die kaum noch Sauerstoff enthält, stellenweise deutlich dicker als 100 Meter. Im Bornholmbecken hat sich auch eine dicke Schicht mit Sauerstoffmangel gebildet“, sagt IOW-Wissenschaftler Dr. Volker Mohrholz. Fünf Mal im Jahr misst das IOW in der Ostsee, die Ergebnisse für 2020 sollen im Mai vorliegen. „Alles in allem erwarten wir aber keine guten Nachrichten“, so Mohrholz.

Neues Todeszonen im Norden?

Und durch die Erderwärmung droht noch auch anderen Teilen der Ostsee der Tod unter Wasser: „Der Bottnische Meerbusen im hohen Norden unterscheidet sich von der übrigen Ostsee insbesondere durch seinen niedrigen Salzgehalt und seine Lage in einer sehr kalten Klimazone. Beides führt dazu, dass zumindest die Bottenwiek, das nördlichste Becken der Ostsee, im Winter regelmäßig zufriert“, so Prof. Dr. Ralph Schneider, Meereswissenschaftler an der Uni Kiel. Das Zufrieren hat einen positiven Effekt: Es funktioniert wie ein Belüfter für die Ostsee. „Das Wasser am Boden dieser nördlichsten Becken wird unter dem Eis ausgetauscht.“

Die Forschungsmission der „Maria S. Merian“ soll diese Prozesse genauer untersuchen – und die Folgen des Klimawandels: „Müssen wir befürchten, dass in 100 Jahren auch die nördlichen Becken nicht mehr belüftet werden? Was passiert, wenn sich im Zuge des Klimawandels keine Eisdecke mehr bildet?“, so Schneider.

Weniger Hering ohne kalte Winter

Die Fischer spüren die Folgen schon jetzt: Erst vor wenigen Tagen hatten Forscher des Rostocker Thünen-Instituts für Ostseefischerei erneut Studien vorlegt, wonach die Erwärmung der Ostsee in den vergangenen Jahrzehnten vor allem die Heringsbestände dezimiert habe. Die Larven des Fisches schlüpfen immer früher – weil die Ostsee schon in der kalten Jahreszeit warm genug ist. Problem nur: Die Mini-Heringe finden dann noch nicht ausreichend Nahrung und sterben, so Dr. Patrick Polte, Herings-Experte am Thünen-Institut.

Aktionsplan soll verschärft werden

Erst vor gut fünf Jahren war es zu einem Jahrhundertereignis gekommen, auf das die Wissenschaftler große Hoffnung gesetzt hatten: Aus der Nordsee waren riesige Mengen Salzwasser in die Ostsee eingedrungen – und damit auch Sauerstoff für die Tiefen. „Doch dieser Sauerstoff war schneller wieder aufgebraucht, als wir erwartet hatten“, so IOW-Forscher Thomas Neumann. Die Wissenschaftler fordern deshalb noch strengere Regeln an Land – um die Überdüngung der Ostsee weiter einzudämmen: „Die bislang im Ostsee-Aktionsplan festgelegten Maßnahmen sind nicht mehr ausreichend. Sie wurden ohne die Berücksichtigung des Klimawandels ausgearbeitet. Aber mit der Klimaerwärmung verändert sich vieles. Auch in der Ostsee.“

Von Andreas Meyer