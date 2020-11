Rostock

Experten aus MV fordern zusätzliche Hilfsinstrumente des Staates, um ein sprunghaftes Ansteigen der Arbeitslosigkeit nach dem Ausklingen der Pandemie zu verhindern. „Es gibt Bereiche, in denen sich die Probleme wahrscheinlich nächstes Jahr nicht in Luft auflösen werden“, sagt Britta Gehrke.

Die Wirtschaftsprofessorin an der Universität Rostock forscht auch am Institut für Arbeitsmarktforschung der Bundesagentur für Arbeit. Die MV Werften in Rostock, Wismar und Stralsund wollen mehr als 1000 Stellen abbauen, der Dehoga-Bundesverband rechnet noch diesen Monat mit einer Pleitewelle von Gastronomen.

„Es ist klar, dass es Umwälzungen am Arbeitsmarkt geben wird. Je länger die Pandemie anhält, desto mehr. Aber wir müssen vermeiden, dass die Beschäftigten dauerhaft arbeitslos werden“, sagt Gehrke. Kurzarbeit könne kein Dauerzustand sein. Seit März hatten Unternehmen aus MV rechnerisch für jeden dritten Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt. Die tatsächlich umgesetzte Zahl ist kleiner, im Juli waren laut Arbeitsagentur in MV rund 33 000 Beschäftigte von Kurzarbeit betroffen, so jüngst veröffentlichte Daten.

Zuschüsse und Qualifizierung

Um ein massenhaftes Abrutschen von Betroffenen in die Arbeitslosigkeit zu verhindern, sollte der Staat Firmen, die in der Krise zusätzliche Stellen schaffen, dafür Zuschüsse zahlen. „Arbeitsmärkte sind sehr dynamisch. An einer Stelle verschwinden Jobs, an anderen Stellen entstehen neue. Wir müssen sicherstellen, dass wir diese Dynamik erhalten und die Beschäftigten mitnehmen“, erklärt die Rostocker Forscherin. Zudem sollte Kurzarbeit verstärkt mit Weiterbildung und Qualifizierung kombiniert werden.

„Der Staat muss in dieser besonderen Situation helfen“, sagt auch Jens Matschenz, Geschäftsführer für Wirtschaft und Arbeit bei der Vereinigung der Unternehmensverbände MV. Lohnzuschüsse könnten sinnvoll sein, um Neueinstellungen von Quereinsteigern, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, zu unterstützen.

Die Corona-Krise habe bei vielen Beschäftigten Enttäuschungen und Depressionen ausgelöst, so Matschenz. Viele Mitarbeiter, die seit Monaten zu Hause sitzen müssen, fragten sich, ob sie nicht besser den Beruf wechseln sollten. Für den Arbeitsmarkt sei die Pandemie „ein Desaster“, auch wenn derzeit noch viele von Kurzarbeit aufgefangen werden. Entlassungen im größeren Stil habe es bereits in der Dienstleistungs- und Gastronomiebranche gegeben.

Dehoga will keine „Kopfprämien“

Der Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) lehnt „Kopfprämien“ in Form von Zuschüssen an Betriebe, die Arbeitslose einstellen, ab, erklärt Landespräsident Lars Schwarz. Diese könnten schnell zur „Kannibalisierung“ führen, wenn Unternehmen anfangen, sich gegenseitig Mitarbeiter abzuwerben. Anders als der Dehoga-Bundesverband, laut dem noch diesen Monat jeder sechste Gastronomie-Betrieb Insolvenz anmelden könnte, schätzt Schwarz die Lage in MV besser ein. „Ich gehe davon aus, dass wir gut über den Winter kommen und 2021 wieder an die Erfolge früherer Jahre anknüpfen können.“

Von Gerald Kleine Wördemann