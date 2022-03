Rostocker Forschung: Lässt sich die Erderwärmung durch die Ostsee bremsen?

Warnemünde

Mit rund 26 Millionen Euro fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung ein Projekt, das vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) mitkoordiniert wird. Das Ziel: die zunehmend drastischen Folgen des Klimawandels mindern, sowohl national als auch international.

Dabei spielt auch die Ostsee eine zentrale Rolle: Sie eignet sich den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nach, um mehr Kohlendioxid (CO) aus der Atmosphäre zu binden und zu speichern. Der Effekt ist eine Senkung der Emissionen.

Das Meer bremst die Erderwärmung – aber zu langsam

Denn: Wegen verschiedener menschlicher Aktivitäten, zum Beispiel Heizen oder Autofahren, gelangt immer mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre. Das verändert die Lebensbedingungen auf der Erde: Es wird wärmer. Zwar bremst das Meer mit seiner CO2- und Wärmeaufnahme diesen Prozess. Dabei ist es den Forschenden nach allerdings nicht schnell genug, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens, etwa eine Beschränkung der Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius, zu erreichen.

Auch eine massive Reduktion der Emissionen ändere daran nichts. Ein Ausgleich sei nötig. Ein Problem, dessen Lösung möglicherweise in der Forschung der 200 Beteiligten aus 22 Institutionen, die Teil der Mission „CDRmare“ sind, liegt: Sie versuchen, Wege zu finden, um die Wirkung des Meeres zu verstärken.

„Das Potenzial, Kohlenstoff in der Ostsee zu binden, ist sehr hoch“

Konkret diskutieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neben einer grundsätzlichen Minderung der Emissionen, etwa durch eine Reduktion im Schiffsbetrieb, fünf meeresbasierte Methoden, die darauf abzielen, CO2 aus der Atmosphäre zu speichern, um eine Art Negativausstoß zu erzeugen.

„Das Potenzial, Kohlenstoff in der Ostsee zu binden, ist sehr hoch“, sagt Klaus Wallmann, Professor am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, das sich mit dem IOW um die Koordination der Mission kümmert. „Bis zu 80 Millionen Tonnen jährlich sind denkbar.“ Daher erforscht das Team drei Verfahren in dem Gewässer.

Klimawandel stoppen: Diese Methoden erforscht das Team in der Ostsee

Eines ist die Alkalinitätserhöhung, eine Steigerung des Bindungspotenzials von Wasser, Böden und Gesteinen. Hierfür hängen große Versuchsbehälter in der Ostsee. Sie dienen als Grundlage, um die Effizienz der Methode sowie mögliche Nebenwirkungen umzurechnen. Ein weiteres Verfahren ist die Kohlenstoffspeicherung in vegetationsreichen Küstenökosystemen, wie Ostsee-Seegraswiesen. Inwiefern sie sich zur Minderung der Emissionen eignen, wird etwa optisch, also mit Satelliten und Flugzeugen, und hydroakustisch, also mit Schiffen, überprüft.

Fünf ozeanbasierte Methoden zur gezielten atmosphärischen CO2-Reduktion stehen im Fokus der Forschungsmission CDRmare der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM) und der ersten übergreifenden CDRmare-Tagung, zu der sich jetzt rund 200 Forschende treffen. Quelle: Grafik: R. Erven / GEOMAR

Der dritte Ansatz ist eine Ansammlung von CO in Sandsteinformationen unter Wasser – eine Untersuchung, an der sich das Meeresmuseum Stralsund beteiligt. Bundesweit testen die Forschenden darüber hinaus die Kohlenstoff-Bindung in Basaltformationen und den künstlich erzeugten Auftrieb von nährstoffreichem Tiefenwasser.

Emissionen durch das Meeres absenken: Im Weg steht das Recht

Allerdings: Eine flächendeckende Anwendung steht noch aus. Im Wege steht laut Team vor allem das deutsche Recht. Einerseits sind fast 45 Prozent der nationalen Meeresfläche als Schutzgebiete ausgewiesen, andererseits bedürfen größere Testverfahren jeweils einer Genehmigung. „Wir bleiben mit deutschen Entscheidungsträgern in Kontakt“, versichert der beteiligte Professor Alexander Proelß von der Universität Hamburg.

Von Jessica Orlowicz