Rostock-Reutershagen

Auf dem Gelände des Rostocker Freizeitzentrums (RFZ) in Reutershagen hat es in den frühen Morgenstunden am Samstag nach einem Brand einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben. Ein Holzhaus in der „Kinderstadt Rostock“, einem sozialen Projekt für Kinder, stand lichterloh in Flammen.

Laut Polizei bemerkte gegen 1.30 Uhr eine Autofahrerin die Flammen auf dem Gelände und wählte den Notruf. Polizei und Feuerwehr trafen wenig später mit mehreren Fahrzeugen in der Kuphalstraße ein. Zu diesem Zeitpunkt schlugen die Flammen bereits hoch aus der Holzhütte. Diese diente als Lagerstätte für Bierzeltgarnituren, Stühle, Tische und andere Dinge.

Die Polizei sprach von einer Feierlichkeit, die vor Brandausbruch auf dem Gelände der „Kinderstadt“ stattgefunden habe. Mit Feuerkörben und –schalen hätten die Teilnehmer ein Feuer gemacht, heißt es von den Beamten. Jahn Osterloh, Leiter des RFZ, stellt klar: „Freitags kommen dort immer die Pfadfinder zusammen.“ Der Treff sei seiner Aussage nach allerdings gegen 20 Uhr beendet gewesen.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Dass der Feuerkorb anschließend mit heißer Glut in die Holzhütte gestellt wurde, sei eine mögliche Brandursache. „Das Gelände wird von einem Wachdienst bestreift, gegen 23 Uhr war noch alles in Ordnung“, sagte Osterloh.

Allerdings, so der Betreiber, sei vor kurzer Zeit in das „Kinderstadt-Rathaus“ eingebrochen und Sachen gestohlen worden. Insofern könne sich Osterloh auch eine mutwillige Brandstiftung vorstellen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur genauen Ursache des Feuers. Rund 25 Garnituren und die komplette Lagerstätte fielen den Flammen zum Opfer. Der Schaden liegt etwa bei 5000 Euro.

Das soziale Projekt „Kinderstadt Rostock“ wurde 2003 ins Leben gerufen. Kinder zwischen sechs und 13 Jahren erlernen dabei spielerisch die Grundlagen der Demokratie und wählen ihre Bürgerschaft.

Von Stefan Tretropp