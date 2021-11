Rostocker Galerie zeigt Bilder aus dem Iran: Künstler darf aber nicht einreisen

Rostock

Mohammad Ariyaei sitzt im Iran fest. Dass der iranische Künstler in Rostock wenigstens seine Werke ausstellen kann, hat er einer Reihe von Zufällen zu verdanken. In der Galerie Goldwerk sind jetzt Arbeiten von ihm zu sehen. Galerist Mathias Goldberg würde gerne auch den Künstler in Rostock begrüßen.

Der Vorgang hat eine interessante Vorgeschichte. „2019 war ich zum ersten Mal im Iran“, berichtet der Rostocker Galerist Mathias Goldberg. „Ich habe mir schon immer gesagt: Da muss ich mal hin!“ Die Gelegenheit bot sich damals über das deutsch-iranische Kulturinstitut. Bei einem Besuch in Teheran wollte Goldberg neben dem offiziellen Programm auch mal eine Untergrund-Galerie besuchen. „Da musste man sich durchfragen“, erinnert er sich. Er gelangte über Tipps an eine Galerie, die versteckt in einem Hinterhaus ihre Räume hatte.

Intensive Begegnung mit der persischen Kunst

Dorthin gelangte der Besucher nur auf verschlungenen Wegen. Es war, wie sich später herausstellte, die Teheraner Delgosha Gallery. Und: „Es war ein Universum, das sich da auftat“, sagt Mathias Goldberg heute über die Begegnung mit der persischen Kunst. Besonders hatten es ihm die Arbeiten eines jungen iranischen Künstlers angetan. Wie Goldberg dann erfuhr, heißt er Mohammad Ariyaei.

Die Kunstwerke kamen auf Umwegen nach Rostock

Goldberg wollte dann Arbeiten des Künstlers kaufen, aber das Vorhaben erwies sich als schwierig. Die Embargopolitik der USA und Europas gegen den Iran machen solche Geschäfte eigentlich unmöglich. Doch der Rostocker Galerist hatte Kontakte, also wurde das Geschäft für ihn abgewickelt. Nach längerem Hin und Her schickte ihm Mohammad Ariyaei, wie vereinbart, fünf Arbeiten. Sie legten einen langen Weg zurück, der führte über Isfahan, Beirut, Dubai, Berlin schließlich nach Rostock. Im Sommer 2021 trafen die Arbeiten endlich in der Goldwerk-Galerie ein.

Mohammad Ariyaei ist Teil einer Gruppenausstellung

Auf diese Weise wurden die Werke von Mohammad Ariyaei auch Teil der aktuellen Schau „Sinnflut / Senseflood“, die in der Rostocker Galerie zu sehen ist. Vertreten sind dabei mit ihren Arbeiten Künstler, wie zum Beispiel Thomas Gatzemeier, Grit Sauerborn oder der ungarische Künstler Lehel Kovács.

Mathias Goldberg ist der erste Galerist, der diese Arbeiten zeigt

„Ich bin der Erste, der die Arbeiten von Mohammad Ariyaei in Deutschland ausstellt“, sagt Mathias Goldberg. Er verlässt sich bei dieser Entdeckung auf seinen Instinkt als Galerist. Er hätte auch den Künstler gern nach Deutschland eingeladen, doch es ist unmöglich. Der Zufall wollte es jedoch, dass Mathias Goldberg seit kurzem einen jungen Iraner als Galerieassistenten an seiner Seite hat.

Er heißt Ebrahim Hosseini, stammt aus dem iranischen Stadt Shiraz und lebt seit zwei Monaten in Rostock, seine Frau arbeitet an der Uni. Goldberg und Hosseini waren sich in der Galerie begegnet und stellten schnell fest, dass die Chemie stimmt.

Iranischer Galeriemitarbeiter: „Erteilung eines Visums dauert lange“

Ebrahim Hosseini weiß aus eigenem Erleben, wie der iranische Staat funktioniert. „Es dauert lange, bis ein Visum erteilt wird, manchmal wird es auch unbegründet abgewiesen.“ Er hatte selbst lange auf ein Visum gewartet. Die iranischen Behörden arbeiten langsam, die Gründe der Ablehnung sind undurchsichtig und werden nicht genannt.

Hosseini vermutet, dass Mohammad Ariyaei gar keinen Pass bekommen hat. „Den gibt es im Iran erst, wenn man seinen Militärdienst abgeleistet hat.“ Ärgerlich für den Galeristen Mathias Goldberg, der den jungen iranischen Künstler gerne in Rostock gesehen hätte. Die Kommunikation mit dem Künstler ist schwierig. Goldberg ist immerhin froh, dass die Kunstwerke nach einer langen Odyssee hier sind.

Über den jungen iranischen Künstler ist wenig bekannt

Mathias Goldberg weiß über den jungen Künstler, dass er 1987 in der iranischen Stadt Isfahan geboren wurde und heute in Teheran lebt und arbeitet. Einzelausstellungen hatte Mohammad Ariyaei, der übrigens Autodidakt ist, bereits in Teheran, er war auch an Gruppenausstellungen in Beirut und in Dubai beteiligt. „Seine Bilder sind mit feinsten Arabesken und Zeilen persischer Poesie angefüllt und schaffen damit einen eigenen Kosmos“, urteilt der Galerist.

Mohammad Ariyaei gehört zur sogenannten Outsider-Kunst

„Er bemalt die gesamte Oberfläche des Papiers und lässt selten Luft zum Atmen.“ Mohammad Ariyaei wird der sogenannten Outsider-Kunst zugerechnet. „Dies ist ein Merkmal von Malern, die eigentlich für sich selbst malen“, so Mathias Goldberg. „Er malt die Menschen in seinen Bildern.“ Auf oder neben die Bilder schreibt Mohammad Ariyaei Gedichte der persischen Dichter Saadi und Hafez.

Ausstellungs-Info „Sinnflut / Senseflood“, Malerei und Grafik, zu sehen noch bis zum 26. November in der Goldwerk-Galerie (Klosterhof 5, 18055 Rostock). Beteiligte Künstler sind Mohammad Ariyaei, Thomas Gatzemeier, Christoph Knitter, Lehel Kovács, Giacomo Orth, Sonja Rolfs, Grit Sauerborn und Paul Werner, Öffnungszeiten dienstags bis samstags von 11 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung: kontakt@goldwerk-galerie.de oder Tel. 0381/383 410 48. Weitere Informationen unter www.goldwerk-galerie.de

Auch eine Galerie in Paris wurde auf den Künstler aufmerksam

Dank Mathias Goldberg kann Mohammad Ariyaei erstmalig seine Arbeiten in Deutschland zeigen. Vielleicht steht der iranische Künstler vor einem internationalen Durchbruch. Immerhin ist jetzt auch eine Pariser Galerie auf Arbeiten von Mohammad Ariyaei aufmerksam geworden. Mathias Goldberg hat bereits Kontakte dorthin geknüpft. Aber nach Paris wird der iranische Künstler ebenfalls nicht reisen können. Mathias Goldberg nutzt die Gelegenheit – „die Flugtickets habe ich schon“, sagt der Rostocker Galerist.

Von Thorsten Czarkowski