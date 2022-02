Rostock

Küste, Kreativität und Adrenalin stehen bei Sebastian Heinsch auf der Tagesordnung. Der 29-Jährige ist vor zweieinhalb Jahren nach Rostock gekommen, um zu bleiben. „Ein Teil meines Freundeskreises lebte schon hier und ich wollte mich hier selbstständig machen. Rostock war der perfekte Ort für einen Neustart“, sagt er.

Der gebürtige Lübecker hat nach Kfz-Mechatronik und Mediengestaltung schließlich die Liebe zur Grafik für sich entdeckt: Mit seiner eigenen Firma für Folientechnik erstellt Sebastian nun diverse Logos für Firmen, Visitenkarten, Banner, Schilder, Fahnen oder gestaltet T-Shirts oder auch Autos, denn seinem Ideenreichtum und den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. „Der Kunde muss mit nichts kommen, kann aber mit allem gehen“, sagt er. Die Erstellung eigener Grafiken ermöglicht es ihm, sich kreativ auszutoben und die Freiheiten der Selbstständigkeit erfolgreich auszukosten.

Sebastian Heinsch wohnt in Toitenwinkel und möchte das Meer nicht mehr missen. Seine Freizeit verbringt er gerne mit Motorradfahrten und Wakeboarding. Vor allem im Sommer darf eine Motorradtour nach Markgrafenheide auf keinen Fall fehlen. An der Hansestadt gefällt ihm am meisten die Wiedersehensfreude: „Die Leute kennen einander und grüßen freundlich. In Rostock hat man einfach alles in seiner Nähe und man kann immer jemanden treffen und so gut Kontakt halten“, schwärmt er über seine Wahlheimat.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Caroline Bothe