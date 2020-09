Rostock

Schwungvoll nähert sich die blaue Simson auf dem Feldweg und bremst dann abrupt ab. Auf der kleinen Maschine vom Typ S 51 sitzt Reno Tiede. Das Unglaubliche: Der 30-Jährige sieht fast nichts. Er leidet an einer angeborenen Augenkrankheit und hat nur noch ein Prozent Sehkraft. Dass er trotzdem auf dem Acker Moped fahren kann, ist für den sympathischen Rostocker ein riesiges Geschenk: „Für mich bedeutet das ein Stück Freiheit“, sagt er und lächelt.

Dabei hatte der aktive Leistungssportler dieses Jahr eigentlich andere Pläne. Mit seinen Goalball-Kollegen Michael Dennis und Felix Rogge hatte er sich für die Paralympics 2020 qualifiziert, die vom 24. August bis zum 5. September in Tokio stattgefunden hätten. Weil diese coronabedingt ausfielen, nutzte Tiede die Zeit und kaufte sich im März seine Maschine.

Anzeige

„Niemals aufgeben“ prangt in verschnörkelter Schrift unter dem Vereinslogo auf dem dunkelblauen Pullover. Dieser Spruch bezieht sich bei Reno Tiede nicht nur auf den Sport im Rostocker Goalball Club (RGC), sondern vor allem auf sein Leben, das der 30-Jährige auf beeindruckende Weise meistert.

Weitere OZ+ Artikel

„Mit elf Jahren hatte ich noch 15 Prozent Sehkraft “

Denn der Rostocker hat einen angeborenen Gendefekt, von dem nicht einmal seine Eltern wissen, bis die Krankheit im Kindesalter plötzlich ausbricht. „Bis ich acht Jahre alt war, konnte ich normal sehen“, erzählt Tiede. Dann habe er nach und nach bemerkt, dass etwas nicht stimmt. „Aus der letzten Reihe der Schulbank musste ich immer weiter nach vorne, um das Tafelbild zu sehen. Irgendwann konnte ich in meinen Büchern nur noch die Überschriften lesen“, erinnert er sich. Die Ärzte stellen zuerst nichts fest. „Sie dachten, die Krankheit ist psychosomatisch, weil ich nicht zur Schule gehen will“, erinnert sich Tiede.

Als sich die Augen weiter verschlechtern, bekommt er eine Brille. Auch die hilft ihm nicht. „Als ich elf war, hatte ich nur noch 15 Prozent Sehkraft“, sagt Tiede. Seine Diagnose: Morbus Stargardt. „Dass heißt, dass der schärfste Sehnerv ausgefallen ist und die auf der Netzhaut liegenden Stäbchen und Zapfen zum größten Teil auch. Diejenigen, die noch funktionieren, liegen an so unterschiedlichen Stellen, dass ich nur Ausschnitte sehe, die mein Gehirn zu einem Gesamtbild zusammensetzt“, erklärt Tiede. „Alles was direkt vor mir passiert, ist wie ein riesiges Loch.“

2000 kommt der damalige Viertklässler auf die Blindenschule nach Neukloster. „Weil meine Eltern nicht wollten, dass ich ins Internat komme, ist meine Mutter mit mir nach Sievershagen gezogen“, sagt er. 2004 zerbricht die Ehe seiner Eltern, sein Vater verliert eine Niere – für den damals 14-Jährigen ein weiterer Schicksalsschlag. „Das war eine schlimme Zeit“, erinnert er sich. Auch seine Fußballkarriere muss der leidenschaftliche Hansa-Rostock-Fan aufgeben. „Das war mit meinen Augen einfach nicht machbar“, sagt er.

Galerie: Sportler lässt sich von Krankheit nicht aufhalten

Zur Galerie So beeindruckend meistert Reno Tiede (30) sein Leben mit nur einem Prozent Sehkraft

„Ich wusste, ich muss doppelt so viel machen, wie andere“

Dafür lernt er mit 14 in Neukloster den Sport Goalball kennen – eine Ballsportart für Menschen mit Sehbehinderung, bei der es darum geht, einen Klingelball in das gegnerische Tor zu werfen. Bei seinem ersten Turnier in Nürnberg spielt er gegen Mannschaften aus Prag und Barcelona. „Das hat mich als 14-Jähriger so gefesselt, dass ich dabei geblieben bin“, sagt Tiede. 2005 kommt er in die Jugendnationalmannschaft, wird aber für die Jugend-Weltmeisterschaft in den USA nicht nominiert. „Damals dachte ich, so eine Niederlage will ich nicht noch einmal erleben. Entweder ich betreibe den Sport richtig, oder gar nicht“, erinnert er sich. Denn Tiede ist ehrgeizig. Und er will sich nicht hängen lassen. „Schon damals wusste ich, dass ich als Sehbehinderter doppelt so viel machen muss, wie die anderen, wenn ich etwas im Leben erreichen will“, sagt er.

Mit 17 macht er seinen Realschulabschluss und wird 2007 mit der Goalball-Nationalmannschaft Jugend-Weltmeister. „Damals dachte ich, jetzt gehört die Welt mir, aber in MV gab es keine Strukturen für diesen Sport.“ Tiede wechselt nach Hessen, wo er den Sport auf Leistungsebene betreiben kann, macht sein Fachabitur für Sozialwesen und fängt danach an, BWL zu studieren. „Die anderen sind Feiern gegangen, ich war trainieren. Natürlich tut das manchmal weh, aber ich war immer von meinem Weg überzeugt“, sagt er heute.

Und es lohnt sich: Neben zahlreichen sportlichen Erfolgen und Verdiensten – unter anderem macht er Goalball in Deutschland zum Bundesliga-Sport und wird für seinen Einsatz mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet – qualifiziert er sich überraschend für die Paralympics 2016 in Rio. „Da war’s mit dem Studium leider wieder vorbei“, sagt Tiede und lacht.

Zweijähriger Sohn krönt das Glück

Auch seine heutige Lebensgefährtin, die Heidelbergerin Charlotte Kaercher, die in der Goalball-Frauen-Nationalmannschaft spielt, lernt er beim Sport kennen: „Ich habe ihr versehentlich einen Ball ins Gesicht geworfen“, sagt Tiede und lacht. Heute krönt der zweijährige Sohn Kilian das Glück des Paares.

Von Marburg zieht es Tiede zurück in den Norden: „Ich liebe Mecklenburg – die Menschen, die Möwen und den Hafen. Außerdem bin ich Hansa-Mitglied auf Lebenszeit“, sagt der 30-Jährige. 2014 gründet er den Rostocker Goalball Club (RGC) und zieht 2015 zurück in die Hansestadt, wo er seine Erfolgsgeschichte weiterschreibt: 2018 erreicht er den zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft, 2019 wird er Europameister. Ein Leben ohne Sport kann sich der junge Mann nicht mehr vorstellen. „Das ist einfach meine Welt“, schwärmt er.

Vor zwei Jahren machte er den Sport auch zum Beruf und koordiniert als Referent den gesamten Leistungssport in MV für den Paralympischen Bereich. Auch für die Paralympics in Tokio in diesem Jahr hatten sich Tiede und seine Teamkollegen bereits qualifiziert. „Am Geburtstag meines Sohnes habe ich erfahren, dass Tokio um ein Jahr verschoben wird. Das wollte ich zuerst gar nicht wahrhaben“, sagt er.

„Mein Verstand sagt mir, ich sollte lieber absteigen“

Doch der 30-Jährige nutzt die neu gewonnene Freiheit, um Zeit mit seinem Sohn zu verbringen und auf seiner blauen Simson zu fahren. Sein erstes Moped – auch eine Simson – hat er mit 15 selbst gebaut. „Das war mein Heiligtum“, sagt er. „Leider ist sie abgebrannt.“ In den vergangenen Jahren sei er kein Moped mehr gefahren. „Das Verletzungsrisiko war einfach zu groß.“ Im März habe sich dann die Chance ergeben, eine Simson zu kaufen. „Da habe ich zugeschlagen“, sagt Tiede. Wie schnell er fährt, kann er nicht sagen. „Ich sehe den Tacho ja nicht“, sagt er.

Und: Auch wenn ihm das Fahren auf dem Acker Freude bereitet, gehört für den 30-Jährigen jedes Mal Überwindung dazu: „Mein Verstand sagt mir, ich sollte lieber absteigen, weil ich gerade eine körperliche Grenze überschreite. Die Kunst ist es, diese Grenze zu überwinden“, sagt Tiede. „Je öfter mir das gelingt, desto freier werde ich.“ Auch für die Zukunft hat der 30-Jährige nur einen Wunsch: „Wenn ich in zehn Jahren auch noch Moped fahren kann, weil die Augen es zulassen, dann bin ich schon glücklich“, sagt er.

Von Stefanie Büssing