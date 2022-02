Rostock-Stadtmitte

Ein verbotenes Wendemanöver am Goetheplatz in Rostock hat am Donnerstagmittag zum Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn geführt. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Zu dem Vorfall kam es nach Polizeiangaben gegen 12 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen war die ortsunkundige 40-jährige Fahrerin aus Hamburg mit ihrem Audi A3 auf dem Südring in Fahrtrichtung Schröderplatz unterwegs.

Sie machte nach Angaben der Beamten plötzlich, offenbar weil sie sich verfahren hatte, ein Wendemanöver. Dafür bog sich nach links ab und wollte über die Gleise fahren, um zu wenden. Das Wenden an dieser Stelle ist jedoch ausdrücklich verboten. Bei dem Vorgang beachtete die 40-Jährige nicht die parallel neben ihr fahrende Straßenbahn der Linie 3. So kam es zum Zusammenstoß.

Der Unfallhilfswagen der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt eilten zur Unglücksstelle. Ein Krankenwagen kam zufällig auf die Unfallstelle zu und half der Autofahrerin, die leichtere Verletzungen im Schulter-/Nackenbereich davontrug. Der Straßenbahnverkehr ruhte wegen des Zusammenstoßes zeitweise.

Die Polizei nahm den Unfall auf und hat Ermittlungen gegen die Autofahrerin eingeleitet. Der Schaden an Bahn und Wagen liegt bei etwa 5000 Euro.

Von Stefan Tretropp