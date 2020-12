Rostock

„Na – Lust, etwas Kunst zu naschen?!“ – das ist die feinsinnige Botschaft in der vierten Ausstellung der Goldwerk-Galerie in Rostock. Die aktuelle Verkaufsausstellung soll „Lust und Jieper“ machen, erklärt Galerist Mathias Goldberg.

Naschen heißt manchmal auch probieren – und auf den Geschmack kommen. Denn die Objekte aus Manufaktur und Handwerk haben manchmal ungewöhnlichen Ausdrucksformen. Mathias Goldberg hat in der kleinen Galerie Arbeiten von 48 Künstlern versammelt. Besonders exklusiv sind die Arbeiten von Gabriele Küstner, die mit historischen Glas-Handwerkstechniken arbeitet, die sie neu nutzt.

Ähnliches tun auch andere Künstler, die mit Glas, Keramik, Porzellan und Metall arbeiten, aber auch ungewöhnlichen Ausgangsstoffe wie Gänsefedern, Kimonoseide oder vergoldete Kirschkerne nutzen. Letztere kommen von der in Tokio lebenden Künstlerin Susann Pietzsch. Hanna Schneider zeigt ihre filigranen Schmuckarbeiten, Tobias Trauzettel stellt hintersinnige Grafiken aus, der Grafiker Peter Bauer hat zwei Bücher ausgestellt. Und Robert Nippold hat seinen opulenten „ Berlin“-Grafikband in die Ausstellung gebracht – mit Widmung und künstlerischen Verfeinerungen.

Ministollen werden beigesteuert

Bei einem Thema wie „Naschen“ darf natürlich der kulinarische Aspekt nicht fehlen. Darum steuert Frank Reinshagen vom Rostocker Restaurant „Albert & Emile“ Ministollen bei, die den Namen „Goldstaub“ tragen – man könnte sie tatsächlich essen. Unter den Kunstwerken sind Objekte, Schmuck, Gobelins, Dioramen, Malerei Grafik, Plastik und Skulptur. Das Ausstellungsplakat hat übrigens der Rostocker Künstler Feliks Büttner gestaltet.

Die Verkaufsausstellung war bis zum 31. Januar geplant, nun macht der Corona-Lockdown die tägliche Arbeit schwieriger. Doch für Galerist Mathias Goldberg geht’s weiter, er plant schon für das kommende Jahr, die nächste Ausstellung soll im März starten. „Ich will meinen Ausstellungszyklus beibehalten“, erklärt Goldberg, der die Galerien erst im Mai im Klosterhof eröffneten hat.

Die die aktuelle Ausstellung bleibt auch in der verordneten Schließzeit wie geplant präsent. Mathias Goldberg will jeden Tag in seiner Galerie sein, er dekoriert sein Schaufenster täglich um - auch auf diese Weise kann er einen Teil des Sortiments präsentieren. Kontakt während der Schließzeit ist möglich über Tel 0381/383 410 48 oder per E-Mail an kontakt@goldwerk-galerie.de

Von Thorsten Czarkowski