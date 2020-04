Rostocker Gorilla-Baby entwickelt sich prächtig

Eigentlich wäre das fünf Wochen alte Gorillababy der Star des Rostocker Zoos und würde die Zuschauer in Scharen anziehen. Doch obwohl der Zoo wieder geöffnet ist, bleibt das Menschenaffenhaus Darwineum wegen der Corona-Pandemie weiter geschlossen.

Gorillaweibchen Yene ist mit ihrem gut fünf Wochen alten Mädchen (geboren am 16.03.2020) in der Außenanlage des Darwineums unterwegs. Für den ersten Gorillanachwuchs im Darwineum überhaupt wird jetzt ein Name gesucht. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa