Rostocker Grünen-Urgestein Johann-Georg Jaeger geht: „Zeit für Wechsel“

Ein Urgestein der Bündnisgrünen verlässt die politische Bühne: Johann-Georg Jaeger ist nicht mehr Chef des Rostocker Kreisverbandes und hat damit kein wichtiges Amt mehr inne. „Ich habe das jetzt 20 Jahre lang gemacht. Es war definitiv Zeit für einen Wechsel“, sagt der heute 55-Jährige, der die Partei in MV seit der Wende 1989 mitgeprägt hat. Künftig will er sich vor allem seiner persönlichen und beruflichen Leidenschaft, den erneuerbaren Energien, widmen.

Jaeger tritt sozusagen ungeschlagen aus dem Ring: Bei den Kreisvorstandswahlen in der vergangenen Woche war er nicht mehr angetreten. Sein Nachfolger wurde der Kabarettist und Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Christopher Dietrich (41). „Wir haben so viele junge Leute, die gute, neue Ideen mit in die Partei gebracht haben“, begründet Jaeger seinen Schritt. „Demokratie lebt vom Wechsel.“

Nicht in den Landtag

Den vorletzten Kampf hatte Jaeger allerdings verloren: Bei der Nominierung der Kandidaten zur Landtagswahl im vergangenen Jahr schaffte er es nicht auf einen Spitzenplatz. „Ich halte den Wiedereinzug in den Landtag am 26. September für gesichert, vielleicht wird das Ergebnis sogar zweistellig. Das hätte ich schon gerne noch mitgemacht“, sagt er bedauernd.

Das sagt der Nachfolger Christopher Dietrich (41) ist Nachfolger von Johann-Georg Jaeger an der Spitze des Rostocker Kreisvorstands: „Fast alle Rostocker Mitglieder sind bei ihrem Eintritt zuerst Johann-Georg begegnet. Auch ich. Seine Offenheit und sympathische Art waren schon einmal das erste positive Erlebnis und ich hatte gleich das Gefühl, mit meinen Ideen willkommen zu sein. Johann-Georg ist als Grüner immer besonders authentisch gewesen. Er kämpft für seine Überzeugungen, notfalls auch mal gegen eine Mehrheitsmeinung in der eigenen Partei. Dabei repräsentiert er die Wurzeln der ostdeutschen Grünen in der DDR-Bürgerrechtsbewegung und das jahrzehntelange Engagement für den Klimaschutz sozusagen in einer Person. Wir sind dankbar, dass er uns auch weiterhin mit seinem Sachverstand und seiner Erfahrung unterstützen wird.“

Es wäre nicht Jaegers erster politischer Erfolg gewesen. Auf den letzten großen vor zwei Jahren blickt er stolz zurück: „Bei der Bürgerschaftswahl 2019 wären wir um ein Haar stärkste Fraktion geworden.“ Auch den ersten Einzug in den Schweriner Landtag 2011 hält er in guter Erinnerung, anders als das Ausscheiden fünf Jahre später: „Uns fehlten 1500 Stimmen zur Fünf-Prozent-Hürde. Das war ein wirklicher Tiefpunkt.“

Junge Leute treten nur Grünen bei

Im November 1989 war der studierte Theologe Jaeger in die Politik gekommen, erst als Mitglied des Sprecherrates des Neuen Forums, dann bei Bündnis 90 und schließlich bei Bündnis 90/Die Grünen.

Dass heute kaum noch von der DDR-Oppositionsbewegung gesprochen wird, die sich 1990 zum Bündnis 90 zusammengeschlossen hatte, sieht Jaeger gelassen: „Es hat keinen Sinn, alten Dingen hinterherzuschauen. Wenn junge Leute heute bei uns eintreten, dann treten sie den Grünen bei.“

Linke hat sich geändert

Das Erbe des Bündnisses sei aber bis heute spürbar, betont Jaeger: „Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, Bündnisse einzugehen. Ich stehe nach wie vor sehr zu meiner Partei, aber es gibt auch gute Leute in anderen Parteien, mit denen man zusammenarbeiten kann. Das sollte man auch im heißen Wahlkampf nicht vergessen.“

Das gelte auch für die Linkspartei, mit der die Grünen in der Rostocker Bürgerschaft ebenso eng zusammenarbeiten wie mit CDU und SPD – obwohl sie aus der Staatspartei SED hervorging, gegen die sich die DDR-Oppositionellen aufgelehnt hatten. „Bei der Linken hat sich viel verändert. Sie hat inzwischen einen wesentlichen Beitrag zur Demokratie geleistet, indem sie ihre alten Mitglieder, die zunächst skeptisch waren, in das neue System mitgenommen haben. Und es gab auch schon in der SED immer ehrliche Reformkräfte“, sagt Jaeger versöhnlich.

Naheliegendes Engagement

In der Zukunft will sich der 55-Jährige vor allem den erneuerbaren Energien widmen. „Ich habe mich schon früh in kirchlichen Umweltgruppen engagiert. Das Thema erneuerbare Energien hat sich durch mein ganzes politisches Leben gezogen. Da war es naheliegend, auch beruflich in dieses Thema einzusteigen.“

1995 hat Jaeger seine erste Windkraftanlage mit aufgestellt, damals in Stuthof. 2001 folgten dann die ersten Windräder, die er als Projektentwickler betreute. Inzwischen hat er rund zehn größere und kleinere Wind- und Solarprojekte entwickelt und ist Vorsitzender des Landesverbands Erneuerbare Energien MV.

Mehr Zeit für Mittelalter

Dass Windräder nicht überall auf Begeisterung stoßen, auch wegen des Vogelschlags, erkennt auch Jaeger. „Es gibt sicher eine höhere Gefährdung für Vögel. Aber der Klimawandel ist eine weitaus größere Gefahr.“ Er setze auf technische Lösungen, wie Abschaltvorrichtungen, wenn sich Vögel den Rotorblättern nähern.

Privat hofft der Mittelalter-Fan Jaeger, dass er jetzt vielleicht mehr Zeit für sein Hobby Bogenschießen hat. Und er würde gerne mit seinen vier Kindern mehr Burgen und Mittelaltermärkte besichtigen. Manchen alten Dingen lohnt es sich für ihn also doch, hinterherzuschauen.

Von Axel Büssem