Toter Winkel: Rostocker Grundschüler lernen das Verhalten im Straßenverkehr

Rostock

Egon Bold sitzt am Steuer des großen stehenden Lkw und blickt nach vorn. „Siehst du was?“, fragt Fahrlehrer Jochen Kröll den Achtjährigen. Egon schüttelt den Kopf. „Nein gar nichts, auch nicht im Seitenspiegel.“ Dass vor „seinem“ Fahrzeug gleich sieben seiner Mitschüler stehen, bemerkt der Viertklässler am Klopfen, mit dem die anderen auf sich aufmerksam machen. Egon ist erstaunt. „Ich wusste, dass man nicht alles sieht, aber nicht, dass man so wenig sieht“, sagt er. „Ich möchte kein Lkw-Fahrer werden.“

Egon und seine Mitschüler der Werner-Lindemann-Schule haben am Mittwoch an einem Verkehrstraining unter dem Motto „Raus aus dem toten Winkel“ der Spedition Gustke Logistik teilgenommen. Mit Absperrband wurden die Bereiche abgesteckt, die für Fahrer oft nicht einsehbar sind. „Ich hätte nicht gedacht, dass der tote Winkel so weit geht“, sagt Maja Kleinhardt und zeigt zu dem zwei Meter entfernten Kegel. „Da hat man schon ein bisschen Angst, dass man übersehen wird.“

Sicht des Fahrers nachvollziehen

Für Klassenlehrerin Brigitte Richter ist es wichtig, dass die Kinder früh lernen, wie sie sich im Straßenverkehr zu verhalten haben. „Wir hatten das Thema ‚toter Winkel‘ bereits im Sachkundeunterricht und auch die Eltern sensibilisieren die Kinder“, sagt sie. „Aber es ist wichtig, dass die Schüler das nicht nur in der Theorie verstehen, sondern auch erleben können, welche Sicht der Fahrer tatsächlich hat. Die Kinder müssen wissen, wo Gefahren lauern.“ Der Meinung ist auch Gustke-Fuhrparkleiter Frank Raudies. „Ich erlebe jeden Tag, wie wenig Respekt Kinder vor so einem großen Fahrzeug haben“, sagt er. Der Fachmann rät den Viertklässlern, beispielsweise an Ampeln genug Sicherheitsabstand zu halten. „Wenn ein Lkw mit 50 Stundenkilometern vorbeifährt, hat der eine enorme Sogwirkung. Das kann gefährlich werden.“

Zur Galerie Grundschüler trainieren das Verhalten im Straßenverkehr

Brenzliche Situationen im Alltag

Auch sein Kollege Kröll erlebt im Alltag immer wieder brenzliche Situationen. „Da wird schnell über die rote Ampel gerannt, um den Bus noch zu bekommen“, nennt er ein Beispiel. „Ich bin vor Kurzem in Berlin an einem Unfall vorbeigekommen. Ein Lkw hat einen Fahrradfahrer erwischt – das war kein schöner Anblick.“ Der Fahrlehrer betont, dass auch erfahrene Fahrer nicht vor Unfällen durch den toten Winkel gefeit sind. „Die Angst fährt immer mit“, sagt er. „Es gibt immer wieder Situationen, in denen es wirklich knapp war.“

Kinder haben viel gelernt

Kröll hofft, dass das Training bei den Schülern Eindruck hinterlässt. Bei Nele Nath hat es das. „Ich habe gelernt, dass ich, wenn ein Lkw an mir vorbeifährt, einen Schritt zurückgehe. Ich sollte nie so nah herangehen, weil die mich nicht sehen“, sagt das Mädchen. Ihre Freundin Jamin Lovack nickt. „Das hatten wir bei der Fahrradprüfung schon – besser ist es, weit hinter einem Lkw zu fahren. Wenn man neben dem fährt, ist das gefährlich, weil er zur Seite ausscheren kann.“ Auch Fin Klipps nimmt viele neue Erkenntnisse mit. „Ich dachte, der Fahrer kann mich nur bis hier hin nicht sehen“, sagt er und geht einen halben Meter vom Fahrzeug weg. „Ich dachte, dass er, weil er so hoch sitzt, mich danach schon wieder sehen kann.“

Kameras können helfen

Yvonne Trimde, Sprecherin der Spedition fordert, dass alle Unternehmen verpflichtet werden, ihre Fahrzeuge mit entsprechenden Kameras auszustatten, die es ermöglichen, auch den toten Winkel einzusehen. Bei Gustke sei das bereits der Fall, denn „jeder Unfall ist einer zu viel“, sagt sie. „Wenn etwas passiert, hat das nicht nur schlimme Auswirkungen für das Opfer – es verändert auch das Leben des Fahrers.“

Von Katharina Ahlers