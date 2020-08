Rostock

Eine zweite Schule in der Hansestadt ist von dem Corona-Ausbruch in einer Großfamilie betroffen: Nachdem die Gesundheitsbehörden in Rostock bereits am Sonntagabend 67 Schüler, Lehrer und Eltern der Borwin-Schule in Quarantäne geschickt haben, drohen ähnliche Maßnahmen nun auch an der Werner-Lindemann-Grundschule.

Hintergrund: Die Großfamilie war erst Anfang vergangener Woche aus der Türkei zurückgekehrt. Ein erster Test bei der Einreise war noch negativ. Kontrollen zum Wochenende zeigen jedoch, dass sich die vier Kinder der Familie mit dem Coronavirus angesteckt haben. Zwei Kinder besuchen die Borwin-Schule. Dort wurden bereits am Sonntag Quarantäne – Maßnahmen für eine siebte und eine neunte Klasse sowie Teile einer weiteren neunten Klasse verhängt. Insgesamt 67 Personen sind dort betroffen.

Bisher kein Unterricht in geschlossenen Räumen

Nach OZ-Informationen leitet die Hansestadt am Montagmorgen nun auch Maßnahmen an der Lindemann-Schule ein. Dort gehen die anderen beiden Kinder der Familie zur Schule. Ein Kind soll im neuen Schuljahr aber noch nicht am Unterricht teilgenommen haben, das zweite Kind war lediglich am Freitag im Unterricht. An diesem Tag fand jedoch ein Schulfest unter freiem Himmel statt und kein Unterricht in geschlossenen Räumen.

Aus Rathaus-Kreisen heißt es, das Gesundheitsamt habe daher entschieden, dass keine Quarantänemaßnahmen in der Grundschule selbst nötig seien. Lediglich eine Horterzieherin und „drei, vier Kinder“, mit denen der infizierte Schüler im Hort Monopoly gespielt hatte, müssen Schutzmaßnahmen befolgen. mit denen der infizierte Schüler im Hort Monopoly gespielt hatte, müssen Schutzmaßnahmen befolgen.

Insgesamt vier Schulen betroffen

Die Eltern bei der Schulen sollen im Laufe des Tages über die weiteren Maßnahmen von der Hansestadt informiert werden. Insgesamt sind in MV bisher vier Schulen von Coronafällen betroffen. Eine Grundschule in Graal-Müritz ist für zwei Wochen komplett geschlossen, nachdem sich ein Schüler infiziert hatte. Die fast 140 Tests bei Mitschülern, Lehrern und Eltern waren am Wochenende zunächst jedoch alle samt negativ.

Auch ein Gymnasium in Ludwigslust bleibt vor erst geschlossen, nachdem dort eine Lehrerin positiv getestet worden war. Am Wochenende waren nun die Tests bei zwei weiteren Lehrern ebenfalls positiv.

Von Andreas Meyer