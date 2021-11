Rostock

Er hat 435 000 Follower beim Video-Portal „YouTube“, 50 000 Abonnenten bei Instagram und 1,5 Millionen Fans bei „TikTok“. Doch seit Sonnabend kennt nun wirklich ganz Deutschland Vinny Piano. Der 16-Jährige aus Klein Kussevitz bei Rostock war der Überraschungsgast beim Comeback von Europas erfolgreichster TV-Show aller Zeiten.

bei „Wetten, dass ...?“ und Thomas Gottschalk. Zusammen auf einer Bühne mit Björn und Benny von ABBA, Helene Fischer und den Darstellern des neuen „Eiskönigin“-Musicals.

Schon mehrfach im Fernsehen

Vinny Piano – mit bürgerlichem Namen heißt der junge Internet-Star Vincent Stenzel – begeistert online mit Videos von seinen Piano-Künsten, vor allem aber mit Sprüngen auf dem Trampolin. In die RTL-Sendung „Big Bounce“ hat er es damit geschafft, auch in den Kinder-Sender „KiKa“ von ARD und ZDF. Seinen wohl größten Auftritt hatte er aber bei Thomas Gottschalk.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Rückkehr von „Wetten, dass ...?“ nach sieben Jahren Pause und vor voller Halle in Nürnberg überraschte Vinny Piano den kleinen Emil. Der Achtjährige hatte gewettet, kopfüber und mit seinen Füßen in Schlaufen durch eine nachgebaute U-Bahn „laufen“ zu können. Emil gewann – und bekam als Geschenk ein Treffen mit seinem großen Idol Vinny.

Emil darf mit Vinny hüpfen

Schon als kleine Junge war Vincent immer in Aktion: „Ich bin immer überall raufgeklettert und runtergesprungen“, erzählt er Anfang des Jahres der OZ. „Ich muss mich auspowern, sonst bin ich nicht ausgelastet.“ Seine zweite große Liebe ist das Piano. „Beim Klavierspielen komm’ ich runter, bei Salti hol’ ich mir den Kick“, erklärt Vincent, der in Rostock das Musikgymnasium Käthe Kollwitz besucht.

Gemeinsam mit dem kleinen Wett-Star will er nun in einer Trampolin-Halle springen und hüpfen. Vielleicht ja in Rostock? Seit Sonnabend dürften Vinny nun um die 20 Millionen Menschen kennen. So viele Zuschauer hatte „Wetten, dass ...?“ war der Pause 2014.

Von Andreas Meyer