Die Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT) bekommt einen Erweiterungsbau. Zwanzig Jahre nach dem Umzug in das umgebaute Katharinenkloster aus dem 13. Jahrhundert platzt die nach eigenen Angaben „schönste Hochschule Deutschlands“ aus allen Nähten.

Ursprünglich war der beeindruckende Gebäudemix aus sehr alt und ziemlich modern für lediglich 400 Studierende ausgelegt. Mittlerweile lernen hinter den Gemäuern 550 angehende Musiker, Schauspieler und Lehrer, Tendenz stark steigend. „Es knirscht schon lange“, sagt Kanzler Frank Ivemeyer zur Raumnot an MVs einziger künstlerischer Hochschule.

Baubeginn für die größere HMT ist Mitte 2022

Wo jetzt noch Autos hinter der historischen Stadtmauer parken, soll bis Mitte 2025 ein großer Erweiterungsbau entstehen. Das Land hat die Finanzierung zugesagt, 16,9 Millionen Euro soll das viergeschossige Gebäude kosten. Baubeginn ist nach aktuellem Stand für Mitte kommenden Jahres geplant, im dritten Quartal 2025 sollen die Nutzer einziehen.

HMT kämpft seit Jahren um Neubau

Schon seit Jahren kämpfte die HMT um die Erweiterung. Rektor Reinhard Schäfertöns bezeichnete das Vorhaben und die damit einhergehende Neustrukturierung der Hochschule bei seinem Dienstantritt vor knapp einem Jahr als das zentrale Projekt seiner vierjährigen Amtszeit.Bereits seine beiden Vorgänger hatten sich für den Anbau starkgemacht. Wegen der räumlichen Begrenztheit im historischen Kloster droht die Hochschule zu zersplittern.

Die Abteilung für Pop- und Weltmusik ist seit ihrer Gründung vor über zwanzig Jahren in wechselnden Provisorien untergebracht. Die Proberäume befinden sich aktuell im Gewerbegebiet Marienehe, mehr als 20 Minuten mit der Straßenbahn vom Kloster in der Altstadt entfernt. Gleich um die Ecke vom Hauptgebäude hat die HMT Büroräume für die Verwaltung angemietet. Nun sollen die ausgelagerten Bereiche mitsamt neuer Mensa, Cafeteria, Übungsräumen für Schlagzeuger und einer Probenbühne in absehbarer Zeit in den Neubau einziehen.

Termine mehrfach verschoben

Für öffentliche Uni-Bauten des Landes geht das alles relativ schnell. Vor zwei Jahren erteilte das Schweriner Finanzministerium einen formalen Planungsauftrag für die Erweiterung. Ein Konzept wurde entwickelt und zur Prüfung und Bestätigung beim Land eingereicht. Allerdings kündigten Land und Hochschule schon vor vier Jahren eine Erweiterung an, was damals sehr konkret klang. Demnach sollte der Neubau bereits in diesem Jahr bezugsfertig gewesen sein, woraus bekanntermaßen nichts wurde. Im Februar 2021 gab die Hochschule einen neuen Zeitplan bekannt: Wintersemester 2022/23 für die Fertigstellung, Baustart diesen Herbst. Nun gibt es wieder neue Termine, siehe oben.

Begehrte Studienplätze 550 Studierende werden zurzeit an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT) ausgebildet. Die insgesamt 19 Studiengänge sind begehrt, rund ein Drittel der Studentinnen und Studenten stammt aus dem Ausland. In ihrer jetzigen Form besteht die HMT seit 1994. Sie geht zurück auf die 1947 gegründete Hochschule für Musik, Theater und Tanz. Aus der ging 1968 die Staatliche Schauspielschule Rostock hervor, die wiederum an die Berliner Schauspielschule „Ernst Busch“ angegliedert war. Seit 2001 ist das Katharinenkloster Sitz der HMT. Das historische Gebäude war zuvor drei Jahre lang aufwendig erweitert und umgebaut worden. Nach Prognosen der Landesregierung soll die Zahl der Studierenden in den kommenden Jahren auf 700 steigen.

„Die Planungen wurden aktualisiert“, sagt Carmen-Alina Botezatu, Leiterin der Staatlichen Bau- und Liegenschaftsverwaltung in Rostock, als Grund für die Verzögerungen. Ihre Behörde ist für das Projekt zuständig. Das Bauvorhaben sei kein einfaches. Hochwasser- und Denkmalschutz müssen berücksichtig werden und der viergeschossige Neubau behutsam in das geschützte Umfeld aus ehemaligem Klostergarten und historischer Stadtmauer eingepasst werden. Eine frühe Machbarkeitsstudie sah fünf Geschosse und einen größeren Grundriss vor – und fiel bei der Rostocker Stadtverwaltung durch. Nebeneffekt der neuen, abgespeckten Variante: Sogar die Parkplätze bleiben voraussichtlich erhalten.

Dass es nun offenbar voran geht, hat damit zu tun, dass das Land dringend neue Lehrer braucht. Auf 700 Studierende soll die HMT in absehbarer Zeit anwachsen, vor allem bei den Pädagogen. Kanzler Ivemeyer: „Die Zahl der Lehramtsstudierenden verdoppelt sich in den kommenden Jahren.“ Das liegt unter anderem am 2019 neu eingeführten Studienfach Theater/Darstellendes Spiel, das Studierende auf ihren späteren Einsatz in Klassenzimmern und Schulaulas vorbereitet.

Optisch soll der Erweiterungsbau möglichst harmonisch mit den vorhandenen Gebäuden zusammenpassen. Der Einwurf stammt vom Leipziger Architekturbüros Knoche. Funktional und schlicht soll der Neubau aussehen. „Die architektonische Formsprache ist zurückhaltend“, sagt Amtsleiterin Botezatu. Dadurch soll die Besonderheit der historischen Gemäuer noch besser zur Geltung kommen.

Erst Heilanstalt, dann Zuchthaus

Das Gebäude-Ensemble des Katharinenklosters, des ältesten in Rostock, beherbergte bereits die unterschiedlichsten Bewohner und Nutzer. 1243 als Franziskanerkloster gegründet, brannte es mehrfach nieder und wurde wieder aufgebaut. Nach der Reformation zog ein Armen- und Waisenhaus ein. Später dienten die Räume als Lazarett, Schule und psychiatrische Heilanstalt – und zwischendurch als Zuchthaus. Bis 1991 residierte im Kloster ein Altenheim.

Von Gerald Kleine Wördemann