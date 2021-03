Rostock

Bei Theresa Krüger haben Vorbei-Mogler keine Chance. In einigen Geschäften liegen Adresszettel und QR-Codes für die Luca-App scheinbar nur zur Dekoration aus. Kunden kommen und gehen, ohne dass die Verkäufer groß Notiz nehmen. Nicht so in Krügers „Chelsea“-Modegeschäft im Rostocker Einkaufszentrum Warnowpark. Hier muss sich jeder registrieren.

„Sie müssen sich erst anmelden“, sagt sie zu einem Mann, der nach einer Jogginghose sucht – und nach zwei Minuten wieder geht, weil es die hier nicht gibt. Den Anmeldezettel hat er trotzdem ausgefüllt. „Manche sehen das negativ und bleiben draußen“, berichtet die Verkäuferin. Aber ihr Chef habe ihr die klare Anweisung gegeben, da halte sie sich dran.

MV setzt als erstes Bundesland auf Luca

Seit etwas mehr als einer Woche sind in Rostock und im Landkreis Vorpommern-Rügen die Geschäfte wieder geöffnet. Mit Auflagen: Einkaufen dürfen nur Bewohner der Hansestadt, beziehungsweise des Landkreises. Die Kunden müssen außerdem ihre Daten im Laden lassen. Auf Papier oder noch besser digital, mit Hilfe der Luca-App.

MV ist das erste Bundesland, das bei der Kontaktverfolgung bei Corona-Infektionen auf Luca setzt. In Vorpommern-Rügen können seit Montag erstmals Gesundheitsämter auf verschlüsselte Daten der Handyapp zugreifen. Rostock soll mit der Hilfe des kleinen Programms zur Modellstadt für Lockerungen unter kontrollierten Bedingungen werden.

Besser als Finanzhilfen und Corona-App

Wie läuft es nach einer Woche Praxiseinsatz im Rostocker Einzelhandel mit der App? Überwiegend gut, heißt es in den Läden, in denen die OZ am Montag nachgefragt hat. „Luca ist besser als alles andere, was es bisher gab. Die App ist besser als die Finanzhilfen und besser als die Corona-Warn-App vom Gesundheitsminister Jens Spahn“, schwärmt Henri Schlesinger, Inhaber einer Electronic-Partner Filiale im Rostocker Warnowpark. Seiner Meinung nach ist Luca das erste Hilfsmittel in der Pandemie, „das funktioniert“.

Aufschreiben funktioniert zwar auch, aber das sei doch schrecklich, meint Sandra Hein, die im selben Shopping-Center eine Etage tiefer Mode verkauft. Sie zeigt auf eine Kiste auf einem Tisch am Eingang, in die ihre Kunden die ausgefüllten Adresszettel werfen sollen. „Wenn jemand da dreimal ein X drauf schreibt, kann ich auch nichts tun“, sagt die Angestellte. Luca sei viel besser, trotz kleinerer Startprobleme.

Mangelware Schlüsselanhänger

Sandra Hein hat noch immer nicht herausgefunden, wo es die kleinen Schlüsselanhänger mit dem QR-Code gibt, für Leute, die kein Handy haben, aber trotzdem Luca nutzen wollen. Laut Webseite der Rostocker Stadtverwaltung sind die Anhänger „demnächst“ in den Ortsämtern erhältlich. Tatsächlich gab es sie dort, inzwischen seien sie aber schon wieder vergriffen, heißt es in der Rathaus-Pressestelle. Wo Einzelhändler die Anhänger in größerer Zahl bekommen können, wisse der zuständige Rathausmitarbeiter. Doch der war am Montagnachmittag nicht erreichbar.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kommen auch Ältere mit der Smartphone-Registrierung zurecht, die den Weg ebnen soll für die Wiederöffnung von Theatern, Kinos? Auch die Tourismuswirtschaft hofft in Sachen Neustart auf das Handy-Programm. Laut Kathrin Rosum im Textilgeschäft Clabur in Rostock-Reutershagen sind es vor allem die jüngeren Kunden, die sich mit der App registrieren. Die Älteren würden lieber zu Stift und Papier greifen.

Auch Ältere nutzen die App

Aber das ist nicht die Regel. Brigitte Albrecht (68), Rentnerin aus Rostock-Lütten Klein, hat die App seit vergangener Woche auf dem Handy und kommt damit bestens zurecht, wie sie sagt. An diesem Montag sind im Warnowpark viele Kundinnen und Kunden ihrer Altersgruppe zu sehen, die Luca wie selbstverständlich benutzen. Bei Andrea Förster, in der Boutique „Bella Mare“ in Warnemünde, zückte kürzlich eine über 80-jährige Kundin stolz ihr Handy und scannte den QR-Code. Ihre Kinder hätten ihr die App installiert, habe die Dame erzählt.

Das größte Problem, unter dem die Händler im Ostseebad zurzeit leiden, kann aber auch Luca nicht lösen: die fehlenden Kunden. „Ohne die Touristen ist hier Totentanz“, sagt Enrico Schmidt von Leder-Schmidt.

Von Gerald Kleine Wördemann