Rostocker Hafen gesperrt: Diese Lösung soll den Schnatermann retten

Rostock

Wird die Bundesgartenschau zur Rettung für eines von Rostocks beliebtesten Ausflugszielen? Ende November wurde die Kaianlage des Hafens Schnatermann quasi über Nacht gesperrt. Grund ist der schlechte Zustand der Steganlage. Dadurch kann das Gelände samt Traditionsgasthof nun wasserseitig erst einmal auf unbestimmte Zeit nicht mehr erreicht werden.

Sybille Bachmann (Rostocker Bund) bringt jetzt eine Idee aus dem Jahr 2018 wieder ins Spiel, die durch die aktuellen Ereignisse neue Bedeutung bekommt: Die Stadt soll prüfen, den Hafen Schnatermann in die Buga 2025 einzubinden – beispielsweise als Außenstandort – und zudem alle Möglichkeiten zur Einwerbung von Fördermitteln für die Sanierung nutzen.

„Selbst Waldkindergarten denkbar“

„Dadurch könnten nicht nur die Fähranlagestelle und der Sportboothafen saniert werden“, so Bachmann. „Lehrpfade, Sportangebote und der Aufbau eines Bildungszentrums würden das gesamte Areal und auch die Rostocker Heide als größten kommunalen Wald Deutschlands für breitere Zielgruppen erschließen“, erklärt die Fraktionsvorsitzende, die selbst einen Waldkindergarten vor Ort für denkbar hält.

Der Schnatermann biete einen Brückenschlag in Vergangenheit und Zukunft, über die Warnow und in die Heideorte – und passe damit genau zur Buga-Bewerbung. „In dieser komprimierten Komplexität ist eine gesonderte Förderung zur Entwicklung des Standortes denkbar“, so Bachmann in ihrem Antrag.

Bis zum Sommer muss ein Provisorium her

Große Zustimmung erntet der Vorschlag bei den Ortsbeiräten Warnemünde, Markgrafenheide und Gehlsdorf. „Wir stehen in dieser Sache eng zusammen und finden die Idee von Frau Bachmann gut“, sagt Kurt Massenthe ( CDU/UFR), Vorsitzender des Gremiums in Gehlsdorf. Doch egal, welche langfristige Perspektive für die wasserseitige Erreichbarkeit ausgewählt wird: „Bis zum Sommer muss zumindest ein Provisorium her“, so Massenthe. In Zeiten einer Pandemie müsse alles getan werden, die Erschließung von Naherholungsgebieten auf vielen Wegen sicherzustellen. Zudem biete der Schnatermann auch einigen Menschen die wirtschaftliche Lebensgrundlage, beispielsweise den Gastronomen oder Schifffahrtsbetrieben.

Deshalb will Kurt Massenthe am Montag ebenfalls einen Antrag stellen, damit für den Schnatermann außerplanmäßige Haushaltsmittel frei gemacht werden. „Ich habe erfahren, dass schon mal fünf Millionen für die Sanierung der Anlage im Haushalt standen. Da interessiert uns natürlich, wo die hin sind und aus welchen Gründen die gestrichen wurden.“

Wird auch der Bahnhalt wieder Thema?

Sybille Bachmann sieht in Massenthes Antrag eine Ergänzung zu ihrem Anliegen. „Es geht um drei Schritte: Erst das Provisorium, dann die Hafensanierung, danach der Ausbau des Areals zur Buga-Außenstelle“, benennt sie ihre Sicht der künftigen Entwicklung des Schnatermanns. Noch zu Zeiten von Oberbürgermeister Roland Methling sei das Gelände fest als Außenstelle geplant gewesen, wurde im Lauf der Zeit jedoch unter den Tisch fallen gelassen. „Wenn wir darüber reden, die Heide mit in die Gartenschau einzubeziehen, dann muss das Gebiet mit den möglichen Bildungsangeboten vor Ort natürlich auch erreichbar sein. In diesem Zuge könnte man sogar die Diskussion um den Bahnhalt wieder mit aufnehmen“, blickt die Fraktionsvorsitzende voraus.

Kostenschätzung bis Ende Januar

Im Rathaus hält man sich zu Bachmanns Ideen noch bedeckt. „Wir haben dem Schnatermann ja hohe Priorität eingeräumt“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Bis Ende des Monats will das zuständige Hafen- und Seemannsamt eine Informationsvorlage für die Bürgerschaft erarbeiten, die Varianten sowie Kosten der Instandsetzung aufzeigt. Zudem – darauf weist Ulrich Kunze hin – sei das beliebte Ausflugsziel natürlich weiterhin landseitig erreichbar. „Auch wenn die Sperrung für die Anlieger und die Fahrgastschiffer natürlich hart ist.“

Den Schnatermann als Außenstandort einzubinden, bedeute außerdem nicht, dass es dafür mehr Geld von der Buga gibt – möglich, dass dann andere Projekte gestrichen werden müssten.

Von Claudia Labude-Gericke