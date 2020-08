Rostocks Hafen will grün werden – und bei der Energiewende in Deutschland eine Schlüsselrolle spielen: Der Seehafen stellt sich darauf ein, künftig im großen Stil Wasserstoff zu importieren – und will auch bei der Produktion mitmischen. Hinter den Kulissen plant die Hansestadt bereits Europas größte Anlage zur Wasserstoff-Produktion.