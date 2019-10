Rostocker Hafenkräne müssen versetzt werden

Stadthafen

Die beiden Portalkräne im Rostocker Stadthafen müssen versetzt werden. Das hat Rostocks Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) am Donnerstag im Finanzausschuss der Bürgerschaft mitgeteilt. Die Kosten dafür sollen bei maximal einer halben Million Euro liegen. Die Bürgerschaft soll über einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag auf ihrer kommenden Sitzung am 6. November entscheiden.

Die beiden Wahrzeichen auf der Haedge-Halbinsel stehen auf wackligem Grund und drohen, vornüberzukippen. In der Kaianlage haben sich unterirdisch Hohlräume gebildet. Die gepflasterte Fläche vor den tonnenschweren Kränen ist daher versackt. Aus Sicherheitsgründen hat die Stadt das Areal Ende September eingezäunt.

Laut Müller soll ein Bombentreffer aus dem Zweiten Weltkrieg die Ursache für die Schäden sein. Die beiden Stahlkolosse müssten nun aber nicht abgebaut werden. Mithilfe von modernen Kränen sollen sie um einige Meter versetzt werden, wie der Senator schildert. Wann der Umzug erfolgt, ist noch offen. Spätestens bis zum Sommer sollen die Arbeiten jedoch abgeschlossen sein.

Die beiden blauen Portalkräne wurden in den 1960er-Jahren erbaut und beim Güterumschlag eingesetzt. Zeitgleich ging der Überseehafen in Betrieb, der Stadthafen verlor an Bedeutung. 1992 wurde der Güterumschlag hier weitgehend eingestellt.

Mehr zum Thema:

Stadthafen abgesperrt: Rostocker Hafenkräne drohen umzukippen

Über den Autor

Von André Horn