Rostock

Dass die Hanse Sail aufgrund von Corona ausfällt, stimmt viele Einheimische und Touristen traurig. Ein Rostocker profitiert allerdings davon: Hafenkapitän Falk Zachau hat jetzt etwas weniger zeitlichen Druck, wenn es darum geht, den blauen Kran am Stadthafen wieder an den ursprünglichen Standort zurückzuversetzen. „Wir können nun die Bauabschnitte tauschen – und Arbeiten, die erst im Spätherbst geplant waren, vorziehen“, sagt Zachau.

Das sei nicht nur effizienter, sondern vor allem auch kostengünstiger. „Es sieht deshalb jetzt gut aus, dass wir die angedachte Investitionssumme von rund 600 000 Euro nicht überschreiten müssen.“ Zudem würde die Gesamtdauer der Baumaßnahme kaum verlängert, weil sich nur die Reihenfolge ändert.

Schäden deutlich größer als gedacht

Im November vergangenen Jahres war der östliche der beiden blauen Stahlkolosse mit Hilfe schwerer Technik um 30 Meter versetzt worden. Weil sein Untergrund abgesackt war, drohte Umsturzgefahr. Seitdem ist auf dem Gelände schon einiges passiert – unter anderem die Kampfmittelsondierung im April und die anschließende Ertüchtigung des Untergrundes. Bei der Herstellung der Baugrube sei das Schadensausmaß auch landseitig genauer unter die Lupe genommen worden.

Dabei hätte sich herausgestellt, dass die Schäden in der Beton-Spundwand deutlich größer waren als angenommen – „es strömte weiter Oberflächenwasser der Warnow durch die Fugen“, so der Leiter des Hafen- und Seemannsamtes. Daraufhin seien die Spundwand abgedichtet und die Baugrube wieder verfüllt sowie das Kranfundament ertüchtigt worden. Seit Anfang Juli laufen an der Kai-Anlage die abschließenden Betonarbeiten.

Zweiter Kran steht stabil

Dennoch gibt es laut dem Hafenkapitän noch genug zu tun – „und das ist bei wasserbaulichen Maßnahmen oft so, dass man davon kaum etwas sieht“, erklärt er. Um die größtmögliche Baufreiheit zu erhalten – und weil die Sail pausiert – sei deshalb entschieden worden, den Kran erst im Herbst 2020 zurückzuversetzen. Dann soll die Rostocker Silhouette aber wieder komplett sein. Denn – und das ist die gute Nachricht: „Der zweite Kran steht stabil, an ihm muss nichts gemacht werden“, so Falk Zachau.

Von Claudia Labude-Gericke