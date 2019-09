Rostocker Hansaviertel: Neues Parkhaus kommt frühestens 2021

Rostock

Der Bau des neuen Parkhauses im Rostocker Hansaviertel wird nicht vor 2021 beginnen. Das teilt Harald Jeguschke, Kaufmännischer Vorstand der Universitätsmedizin, mit. Grund: „Der Bebauungsplan für den Bereich an der Ernst-Heydemann-Straße ist noch nicht rechtskräftig“, sagt Jeguschke.

Der Ortsbeirat im Hansaviertel fordert bereits seit Jahren, dass die Unimedizin für ihre Mitarbeiter eigene Parkplätze schaffen muss. Bisher ohne Erfolg. Im Sommer 2017 stellte sich der Ortsbeirat sogar gegen den Bau des millionenschweren Biomedicums. Denn am neuen Lehr- und Forschungszentrum werden nur 18 von 58 vorgeschriebenen Parkplätzen geschaffen. Der Rest soll gegen Zahlung einer bestimmten Geldsumme erlassen werden. Der Ortsbeirat sah sich jedoch nicht in der Lage, dem zuzustimmen – zu groß sei die Parkplatznot im Hansaviertel.

1700 Parkplätze für Klinik-Verkehr

Nun will die Universitätsmedizin etwa 950 Parkplätze im geplanten Parkhaus an der sogenannten Schafswiese schaffen – eventuell in zwei Ausbaustufen. „Die Frage, ob dort außerhalb der Werktage auch Anwohner parken können, werden wir beizeiten mit dem Ortsbeirat erörtern“, sagt Jeguschke.

Derzeit sind im Hansaviertel für Mitarbeiter der Unimedizin etwa 750 Parkplätze reserviert. „Mit dem neuen Parkhaus kämen wir dann für Mitarbeiter, Patienten und Besucher auf etwa 1700 Parkplätze“, sagt der Klinik-Vorstand. Hinzu kommen die teilweise kostenpflichtigen Parkplätze im öffentlichen Raum und im Parkhaus der Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro an der Kopernikusstraße.

Preis der Parkgebühren noch offen

Wie hoch die Parkgebühren in dem Parkhaus sein werden, ist laut Jeguschke noch offen. Die Höhe wird sich auch am Investitionsvolumen orientieren, das bisher noch unbekannt ist. In jedem Fall wolle die Unimedizin ihren Mitarbeitern eine möglichst preisgünstige Parkmöglichkeit anbieten, heißt es.

Das Parkhaus ist erforderlich, um die steigenden Mitarbeiter-, Patienten- und Besucherzahlen aufnehmen zu können. Das Universitätsklinikum will an dem Standort im Hansaviertel weiter wachsen. Zurzeit entsteht dort der Neubau Zentrale Medizinische Funktionen (ZMF), der rund 157 Millionen Euro kostet und bis zum Sommer 2020 fertiggestellt sein soll.

Parkhaus-Flächen gehören Unimedizin bereits

In dem Zentralgebäude werden unter anderem die zentrale Notaufnahme, die Notfallversorgung und die zentrale Patientenaufnahme untergebracht. Aktuell läuft in dem 140 Meter langen, 40 Meter breiten und 16 Meter hohen Gebäude der Innenausbau auf Hochtouren. Auch wird an der Schillingallee an der Anlage für Automatischen Warentransport (AWT) gearbeitet, mit der logistische Vorgänge komplett unter die Erde verlegt werden.

Doch der Ausbau an dem Standort ist damit noch lange nicht abgeschlossen. Wie Jeguschke weiter mitteilt, hat die Universitätsmedizin gegenüber der Hansestadt bereits perspektivisch ihr Interesse an dem Grundstück der Eishalle bekundet. Die Flächen für das neue Parkhaus hingegen befinden sich bereits im Eigentum des Klinikums. „Zusätzliche Flächen müssen dafür nicht erworben werden“, sagt Jeguschke.

Bewohnerparkgebiet soll zusätzlich helfen

Um die Parkplatznot für die Anwohner zu lindern, ist Anfang August das Bewohnerparken in dem Gebiet rund um die Unimedizin eingeführt worden. Die Meinungen dazu gehen nach den ersten Wochen jedoch auseinander: Einige loben das neue System, andere beklagen die Schaffung neuer gebührenpflichtiger Parkplätze.

Die Betroffenen fordern, dass das Bewohnerparken in der Strempelstraße künftig auf beiden Straßenseiten kostenfrei möglich sein soll. Die gebührenpflichtigen Stellflächen sollen dafür in andere Bereiche des Gebietes verlegt werden.

