Rostock

Die Seifen- und Hygienespender werden montiert, die Handtücher aufgefüllt, die Spielsachen ausgepackt und das Geschirr eingeräumt – die Mitarbeiter der neuen Kita „Kleine Naturforscher“ arbeiten am Montagnachmittag an den letzten Details. Gut ein Jahr nach dem Richtfest des Neubaus in der Ernst-Heydemann-Straße eröffnet die Einrichtung nun am 1. Juni – pünktlich zum Kindertag.

„Ich bin aufgeregt und freue mich sehr“, sagt Katrin Schumann, die die Einrichtung des Instituts Lernen und Leben (ILL) künftig leiten wird, erwartungsvoll. Seit 30 Jahren arbeitet sie als Erzieherin, zuletzt als stellvertretene Kita-Leiterin in Groß Klein. Nun die Leitung einer Kita zu bekommen, bedeutet der Rostockerin viel. „Es ist schön, alles von Anfang an aus dem Rohbau mit zu begleiten, bei der gesamten Konzeptfindung dabei zu sein.“

Noch nicht alles fertig

Auf 770 Quadratmetern stehen den Kindergarten- und Krippenkindern zukünftig mehrere hell und freundlich gestaltete Spielzimmer, Themenräume, ein Bewegungszimmer und Ruheräume zur Verfügung. Ein Highlight: die grüne Dachterrasse. „Die Wiese wollen wir vor allem zum Barfußlaufen nutzen. Das gibt den Kindern ein ganz anderes Gefühl“, sagt ILL-Kita-Bereichsleiterin Christine Runge. „Zudem werden noch Hochbeete mit Tomaten und einem kleinen Kräutergarten angelegt.“

Noch kann die Terrasse nicht genutzt werden – die Balustrade ist noch nicht fertiggestellt. Schuld seien Lieferengpässe bei den Glasscheiben. „Der Spiegel im Theaterraum fehlt auch noch und beim Holz gibt es Materialmangel. Unsere Kletterwand für den Außenbereich ist auch noch nicht da.“ In den nächsten Wochen soll der Spielplatz jedoch fertiggestellt werden. In das gesamte Bauvorhaben hat der Träger 2,4 Millionen Euro investiert – 675 000 Euro Förderung gab es vom Land.

Zur Galerie Eindrücke von der neuen Kita

Start mit 36 Kindern – weitere kommen bis Oktober

Am Standort in der Ernst-Heydemann-Straße befindet sich bereits die ILL-Kita „Gewächshaus“ mit 36 Krippen- und 84 Kindergartenkindern. Bereits seit der Eröffnung im Jahr 2009 sind die Betreuungsplätze dort stark nachgefragt – insbesondere bei den Mitarbeiten der benachbarten Uniklinik. Die Öffnungszeiten von 5.30 bis 20.30 Uhr ermöglichen es, Schichtdienste und Familie leichter miteinander zu vereinbaren. Aufgrund der hohen Nachfrage entschied sich das Institut für ein weiteres Gebäude auf dem Gelände im Hansaviertel. Zu den „Kleinen Naturforschern“ gehören zukünftig 74 Kinder. „Im ersten Monat starten wir mit 36 von ihnen“, sagt Runge. „Bis Oktober sind alle hier.“

Schwerpunkt: Umweltbildung

Der Schwerpunkt der neuen Kita liegt auf der Umweltbildung. So wird es unter anderem einen Experimentierraum geben. „Dort wird kindgerecht geforscht“, Leiterin Katrin Schumann. „Die Kinder sollen alle Elemente kennenlernen.“ So können Materialien, die in der Natur gefunden werden – etwa Blätter und Tannenzapfen –, genau untersucht werden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Versuche mit Alltagsbezug seien wichtig. Ein Thema werde die Löslichkeit von Stoffen sein. „Kinder sehen, wie sich Eltern Zucker ins Getränk rühren und der sich auflöst. Andere Gegenstände, Korken etwa, lösen sich im Wasser nicht auf. Das sollen sie selbst ausprobieren“, sagt die Erzieherin. „Wir Erwachsenen wissen aus Erfahrung, dass Zucker, den wir in unser Getränk einrühren, nicht komplett verschwunden ist, und wir ihn immer noch schmecken.“

In der Anfangszeit werden die Kinder zur Eingewöhnung täglich nur kurz in der Kita sein. Bereits eingelebt hat sich hingegen der Haus-Gecko, der am Wochenende sein Terrarium bezogen hat. Ein Name hat das Reptil noch nicht. „Den werden wir gemeinsam mit den Kindern suchen“, so Runge.

Von Katharina Ahlers