An vier Tagen Hanse Sail haben etwa 150 000 Besucher das eingezäunte Festgelände am Rostocker Stadthafen besucht. Das sind zwar deutlich weniger Besucher als vor der Corona-Zeit, dennoch zeigen sich die Beteiligten sehr zufrieden und geben einen ersten Ausblick, was wir von der diesjährigen Sail lernen können.