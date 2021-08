Die Segeltörns sind für viele einer der Höhepunkte der Hanse Sail in Rostock. Nach der Absage des Events im vergangenen Jahr gelten 2021 jedoch besondere Vorkehrungen. Was Besucher zu den Hygiene- und Sicherheitsregeln an Bord eines Schiffes wissen müssen und wie die Chancen auf einen Platz stehen.