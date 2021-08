Rostock

„Nicht die Größe der Veranstaltung ist entscheidend, sondern das, was wir letztlich unter den aktuellen Bedingungen ermöglichen können“, schrieb Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) in sein Grußwort der diesjährigen Hanse Sail. Und auch Tourismusdirektor Matthias Fromm betont auf Nachfrage: Die Medien sollen den Erfolg der Hanse Sail nicht an den Besucherzahlen festmachen. Trotzdem lohnt ein Blick in die Statistik. Der zeigt: Es war eine Ausgabe ohne Rekorde. Herausragend war, dass ein Event dieser Größe überhaupt stattfinden konnte.

107 Schiffe aus fünf Nationen

Eines ist sicher: Die Hanse Sail unter Corona-Bedingungen stellt keine in Zahlen messbaren Rekorde auf. Weder bei den Besuchern, noch bei teilnehmenden Schiffen, Regatten, Kultur- und Shoppingangeboten gibt es große Sensationen. Im Corona-Jahr ist jede Teilnahme eine stolze Zahl. Zum Beispiel die 107 Schiffe aus fünf verschiedenen Nationen oder die 43 Schiffsbetreuer, die sich nur um das Wohlergehen und die Logistik der Segler kümmerten. 11 000 Mitsegeltickets wurden auf der diesjährigen Sail verkauft. 381 Ausfahrten auf 89 Schiffen fanden statt.

Zahlen der Hanse Sail Alle Segelschiffe zusammen hatten eine Segelfläche von 30.000 Quadratmetern. 50 Meter ragte der höchste Schiffsmast empor. 479 kulinarische Stände wurden aufgebaut. Zu den 108 Hektolitern Bier kamen 100 Hektoliter alkoholfreie Getränke, die zur Veranstaltung geliefert wurden. 15 Kilometer Kabel wurden für den Streckenfunk verlegt und 115 Lautsprecher installiert. Die Länge der Stromkabelbetrug 12 Kilometer. 3,6 Kilometer Bauzaun wurden auf- und wieder abgebaut. 2500 Umdrehungen leistete das Riesenrad.

Besonders die Abendfahrten waren beliebt. „Es gab einen sagenhaften Run auf die Schiffe“, sagt Frank Elsner, Vorsitzender des Hanse Sail Vereins. „Die Skipper und die Crews sind begeistert – auch davon, dass die Schiffe selbst noch stärker in den Mittelpunkt rückten.“

Hunderttausende Besucher im Corona-Jahr

Auf dem eingezäunten Gelände am Stadthafen wurden 150.000 Besucher gezählt. Die Zahlen im IGA-Park, in Warnemünde und am Stadthafen außerhalb der Umzäunung können nur geschätzt werden. Das Sail-Büro geht deshalb von Hunderttausenden aus. „Wir können nicht jeden Besucher auf den freien Flächen registrieren“, erklärt Anja Thomanek, Pressesprecherin der Hanse Sail.

Hygienehelfer verteilten Masken

Um die 16.000 Quadratkilometer Sail-Gelände wurde ein 3,6 Kilometer langer Bauzaun am Stadthafen gezogen. Fünf Ein- und Ausgänge mit 14 Schleusen machten diesen Bereich zu einem sicheren Ort: Negative Corona-Tests, Impfzertifikate und Nachweise der Genesung wurden vom Sicherheitspersonal kontinuierlich abgefragt. Und so ist es auch vorgekommen, dass Personen ohne entsprechenden Nachweis der Eintritt verwehrt wurde. An allen Tagen behielten erstmals 14 Hygienehelfer die Besucher im Auge, achteten auf die vorgeschriebenen Mindestabstände und verteilten Masken.

Fünf positive Corona-Tests

Am Sonntag meldete das Hanse-Sail-Büro 9600 Corona-Tests, die bis dahin an den Teststationen durchgeführt wurden. Fünf davon waren positiv. Das sind fünf Personen, die erkannt wurden, bevor sie das Virus auf dem Gelände hätten weitergeben können. Gut besucht waren ebenfalls die beiden von der Deutschen Bundeswehr betriebenen Impfzelte. Sowohl im Ostseebad Warnemünde als auch im Stadthafen haben sich mehr als 400 Menschen einen Piks geben lassen. Zur Verfügung standen die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson.

Polizei zieht positive Bilanz

Ein grundsätzlich positives Fazit zieht auch die Rostocker Polizei: „Den eingesetzten Polizeikräften zeigte sich auf der diesjährigen Hanse Sail ein unbeschwertes und fröhliches Stimmungsbild. Die Besucher bewegten sich ohne dichtes Gedränge über das Veranstaltungsgelände.“ Zwölf Straftaten wurden während der Hanse Sail zur Anzeige gebracht. Dabei handelte es sich unter anderem um Verstöße gegen das Waffengesetz oder Drogendelikte.

Das Ein- und Auslaufen der Traditions- und Fahrtensegler verlief störungsfrei. „Für uns als Polizei ist die Hanse Sail immer wieder ein schöner Einsatz mit beeindruckenden Bildern und viel Freude. Rundum ein gelungenes Fest, das auf einer guten Zusammenarbeit zwischen allen Verantwortungsträgern fußt“, meldet die Rostocker Polizei.

Für den Fun-Faktor sorgte vor allem das Riesenrad auf der Haedge-Halbinsel. Circa 2500 Mal drehte es sich und verschaffte mit einem weiten Ausblick staunende Gesichter. 135 Händler, Fahrgeschäfte und Schausteller standen auf der beliebten Meile.

Von Lea-Marie Kenzler