Ein 70-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen beim Diebstahl in einem Geschäft in der Vorhalle des Rostocker Hauptbahnhofes erwischt worden. Mitarbeiter des Ladens haben den Rentner dabei beobachtet, wie er diverse Dinge einsteckte. Der Polizei zufolge hatte er eine Flasche Wasser, eine Flasche Goldbrand und eine Dose Frühstückfleisch stehlen wollen. Diese musste er wieder abgeben.

Bei seiner Durchsuchung konnten die Polizisten noch ein kleines Springmesser mit einer Klingenlänge von unter 8,5 Zentimetern und ein Springmesser mit einer Klingenlänge von über 10 Zentimetern in seiner Hosentasche und im Gepäck aufgefunden werden.

Mann war der Polizei bekannt

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls unter Mitführen eines Messers aufgenommen. Zudem war der 70-jährige Rumäne bereits mehrfach wegen Diebstahlshandlungen deutschlandweit aufgefallen und wurde aktuell von Staatsanwaltschaft Kiel sowie der Staatsanwaltschaft Münster zur Ermittlung seines derzeitigen Aufenthaltsortes zur Fahndung ausgeschrieben.

