Rostocker Hausarzt zu Impfungen: „Wir sind am Limit, aber wollen es schaffen“

Rostock

Das Impfen gegen das Coronavirus in den Arztpraxen ist in vollem Gange. Fast 400 000 Menschen im Nordosten haben eine erste Impfung erhalten. In den kommenden Wochen rechnet das Land mit größeren Impfstoffmengen.

In der Praxis von Dr. Tilo Schneider in Rostock Schmarl haben schon rund 600 Patienten eine Schutzimpfung bekommen – etwa 300 mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer und weitere 300 mit AstraZeneca. „Das sind aber nur so viele, weil wir eine große Gemeinschaftspraxis mit fünf Ärzten sind“, sagt Tilo Schneider, der auch zweiter Vorsitzender des Hausärzteverbandes MV ist.

Impfquote in MV weiter gestiegen

Richtig losgegangen sei es mit den Impfungen nach Ostern. Das macht sich auch in der Impfstatistik des Landes bemerkbar. Mecklenburg-Vorpommern hat in den vergangenen Wochen wieder aufgeholt im Bundesvergleich und liegt mit einer Impfquote von 24,8 Geimpften pro 100 Einwohner inzwischen auf Platz 4 bei den Erstimpfungen.

Im Mai erwarten die Hausärzte im Nordosten knapp 70 000 Impfdosen wöchentlich. Für Praxen und Impfzentren zusammen erwarte das Land im Mai insgesamt etwa 310 000 Dosen von verschiedenen Corona-Schutzimpfstoffen. Für Juni werden rund 582 000 Impfdosen erwartet. Der Großteil der rund 1000 Hausärzte im Land habe laut Hausärzteverband MV auch Impfstoffe bestellt und beteilige sich an der Impfkampagne.

Zwar habe es auch schon kleine Pannen bei der Auslieferung an die Arztpraxen gegeben. So seien einige Impfdosen ohne Etiketten angekommen und mit den falschen Kanülen. Damit habe aber zumindest die Gemeinschaftspraxis von Tilo Schneider gut umgehen können. „So was machen wir ja tagtäglich.“

Hausarzt: „Das Telefon steht nicht mehr still“

Seit klar ist, dass Hausärzte impfen können, ist in der Praxis um das Team von Tilo Schneider viel los. „Die Patienten überrennen uns. Das Telefon steht nicht mehr still. Deswegen haben wir eine E-Mail-Variante eingerichtet. Die Patienten können ihre Bereitschaft zur Impfung erklären und wir können dann den Termin gezielt vergeben“, so der Allgemeinmediziner.

Die Belastung in den Praxen sei zurzeit generell hoch. Das gehe auch den Mitarbeitern in der Schmarler Gemeinschaftspraxis so. „Es läuft ja der normale Praxisbetrieb. In den Sprechstunden können wir aber mit einigen Patienten auch schon die Impfbereitschaft abklären.“ Die Ärzte müssen dann entscheiden, ob derjenige geimpft werden kann.

Auch viele Jüngere wollen sich beim Hausarzt impfen lassen

Interesse bekunden inzwischen alle Altersklassen – jüngere wie ältere. „Auch Menschen, die nicht bei uns Patient sind, fragen uns an. Das schaffen wir aber nicht, sie zu impfen.“ Jeder sollte bei seinem eigenen Hausarzt anfragen, empfiehlt Tilo Schneider.

Generell ist Tilo Schneider froh, dass das Impfen endlich in den Hausarztpraxen richtig losgeht: „Ich bin froh, dass die Dosen jetzt da sind. Ich glaube, wenn wir die nächsten Wochen so weiterimpfen können und ausreichend Impfstoff da ist, haben wir in eins, zwei Monaten den Großteil geschafft.“ Das Praxis-Team habe sich darauf eingestellt, dass es extrem aufwendig ist. Die Ärzte müssten laut Tilo Schneider auch darauf achten, dass die Mitarbeiter, die Schwestern, nicht dauerhaft überlastet werden. „Wir versuchen, wenig Überstunden zu machen und an anderer Stelle effizienter zu arbeiten. Wir impfen ja neben unserer normalen Arbeit und haben keine Unterstützung – durch eine Hotline oder die Bundeswehr.“

Praxis-Teams arbeiten am Limit

Und weiter: „Wir machen unseren Job, sind zurzeit am Limit, aber wir werden die nächsten Wochen auch schaffen.“ Durch die Arztpraxen würden in Deutschland neue Höchstwerte mit bis zu einer Million Impfungen pro Tag erreicht.

Trotz aller Anstrengungen sind die Ärzte von den Lieferungen der Impfstoffe abhängig. In der kommenden Woche können nur maximal 36 Dosen pro Arzt bestellt werden. Das gibt die Bundesregierung vor. Für diese Woche konnten noch maximal 48 Impfdosen bestellt werden. Das hätten die allermeisten auch ausgereizt. Laut Gesundheitsministerium MV sollen die bestellbaren Dosen für die Hausärzte aber generell ansteigen.

Von Michaela Krohn