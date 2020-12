Rostock

Nur zu Hause hocken ist langweilig – also warm anziehen und raus in die Natur. In unseren heimischen Wäldern gibt es herrlich frische Luft und viel zu entdecken. Ein besonderes Erlebnis ist der Naturpfad in der Rostocker Heide. Wir verraten schon mal, was es hier alles zu erleben gibt.

Auf dem Parkplatz des Köhlerhofes in Wiethagen startet die Entdeckertour durch die Rostocker Heide. Quelle: Stefanie Adomeit

Anzeige

Los geht’s auf dem Parkplatz des Forst- und Köhlerhofes in Wiethagen bei Rövershagen. Hier kann das Auto bequem abgestellt werden. Schon der vorbeifahrende Regionalexpress wird zum Erlebnis, wenn der Lokführer zurückwinkt und hupt. Ein paar Meter weiter faszinieren die Pferde auf der Koppel. Die Hinweistafel am Pfeiler zeigt, wo es langgeht und was die Entdecker als Erstes erwartet. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich die App „Schatzküste“ aufs Handy zu laden – hier gibt es eine Menge zu erfahren über die Tiere, die hier leben, und die Pflanzen, die hier wachsen.

Haltestelle Nummer 1 – Mitten im Netz

Wie kleine Spinnen können sich hier die jungen Entdecker fühlen. Quelle: Stefanie Adomeit

Hier können sich die Kinder wie eine Spinne fühlen. Auf dem Kletternetz macht es richtig Spaß – hier geht’s hoch hinaus oder man lässt sich einfach hängen. Kraft und Motorik werden hier wunderbar geschult. Die frische Waldluft tut richtig gut. Auf dem Lageplan kann schon mal geguckt werden, was sich an den nächsten Stationen alles entdecken lässt. Bei warmem Wetter lädt die große, saftige Wiese zum Picknicken ein. Ein schöner Einstieg in den Waldausflug...

Haltestelle Nummer 2 – das Fledermaushaus

Weiter zur nächsten Station –zum Fledermaushaus. Quelle: Stefanie Adomeit

Weiter geht es zur nächsten Haltestelle. Was für eine Überraschung – eine Rutsche mitten im Wald! Die Tunnelrutsche macht richtig Spaß. Wie eine Fledermaus geht’s hier vom Dunklen ins Helle. Zwölf verschiedene Fledermausarten sind hier zu Hause – wer hätte das gedacht! Kaum zu glauben, dass hier – wo jetzt die Rutsche steht – die Fledermäuse im Winter übernachten. Das Winterquartier war mal ein Bunker und wurde im Jahr 2007 für die Nachttiere umgebaut.

Haltestelle Nummer 3 – Waffen der Natur

Was für eine Überraschung – eine Rutsche mitten im Wald auf einem alten Armee-Bunker. Quelle: Stefanie Adomeit

Hier wird es geschichtlich: Große Teile der Rostocker Heide wurden früher von der Armee genutzt. 3000 Hektar durften deshalb nicht betreten werden. 1992 übergab die Armee die Flächen wieder an die Hansestadt – die Renaturierung begann. Mehr als 500 000 Bäume wurden hier gepflanzt. Übrig geblieben sind noch einige alte Zielscheiben –versteckt in der „neuen“ wilden Natur.

Haltestelle Nummer 4 – die Riesenwiese

Erstaunlich und ganz schön interessant, was hier für Fledermaus-Arten leben. Quelle: Stefanie Adomeit

Richtig grün –und im Sommer bunt, ist es auf der Riesenwiese. Aber dass Wiese nicht gleich Wiese ist, das erfährt man hier: In der Rostocker Heide gibt es Trockenrasen, Feuchtwiesen, Nass- und Salzwiesen. Und nicht nur die Bienen finden hier ein wahres Schlaraffenland – auch für uns Menschen gibt es hier einiges zum Probieren: Wie wäre es mit Vogelmiere im Salat oder Brennnessel frisch aufgebrüht als Tee? Wer sich durch die dichten Grashalme aus Holz schlängelt, kann sich wie ein Käfer fühlen.

Haltestelle Nummer 5 – Schiefe Pfütze

Eigentlich geben Frösche hier gern ein lautstarkes Konzert – doch auf das können sich die kleinen und großen Entdecker ab März bis August wieder freuen. Bis Laub-, Teich-, und Moorfrösche wieder ein Stelldichein geben, müssen wir uns also noch etwas gedulden.

Haltestelle Nummer 6 – Wasserstand

Wasser macht Musik? Hier auf dem Entdeckerpfad in der Rostocker Heide schon. Klangschalen können mit Wasser befüllt oder am kleinen Steg Schöpfeimer. So richtig matschig wird es auf dem großen Matschtisch. Außerdem erfährt man, dass hier der wunderschöne Eisvogel und die bauchige Windelschnecke zu Hause sind.

Haltestelle Nummer 7 – Rostocker Nachtleben

Die Tiere haben Glück – für sie ist das Rostocker Nachtleben seit März nicht Geschichte. Der Rotfuchs geht nachts auf die Jagd, das Glühwürmchen auf Partnersuche und der Waldkauz genießt die Stille. Fünf Rätsel gilt es auf dieser Station zu lösen. Kleine Stelen mit versteckten Bildern verraten die Lösung.

Lesen Sie auch:

Fitnessparcours im Trend: So halten sich die Mecklenburger gesund in der Corona-Zeit

Auf Schatzsuche in den Wäldern rund um Rostock: So funktioniert der Spaß für die ganze Familie

Haltestelle Nummer 8 – Pension Eiche

Plumpsfrüchte? Was sind das? Hier an Station acht bekommt man die Antwort: So werden Eicheln, Bucheckern und Kastanien genannt. Um sich die Verbreitung besser vorzustellen – kann dies bei einem Schnipsspiel nachgeahmt werden.

Haltestelle Nummer 9 – Borke, Blatt und Co.

Memory muss nicht nur in den eigenen vier Wänden gespielt werden. Das können wir auch hier. Bei der Baumkunde erfahren wir, dass die Nadelbäume, die hier wachsen, schon mehr als 60 Jahre alt sind. Und wer hätte gedacht, dass auch ganz seltene Arten wie Elsbeeren und Douglasien hier ihr Zuhause haben. Der höchste Baum ist 42 Meter groß und eine Sitka-Fichte. Weiter geht’s zur letzten Station.

Noch viel mehr Freizeittipps für MV Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land zum Entdecken. Sie suchen Inspiration für Ihren nächsten Ausflug? Egal ob Spaziergänge, Radtouren oder Spielplatz-Rallys: Die OSTSEE-ZEITUNG sammelt die besten Freizeittipps für alle Aktiven im Land – für Einheimische und Urlauber – für Familien mit Kindern oder auch nur für Erwachsene. Schauen Sie einfach auf www.ostsee-zeitung.de/freizeittipps vorbei. Hier finden Sie Vorschläge untergliedert nach Regionen zwischen Grevesmühlen und Usedom.

Haltestelle Nummer 10 – Apotheke Wald

Im Wald gibt es all das, was uns Menschen guttut und vor allem gesund hält: staubfreie und bakterienarme Luft – Stille und Raum für Bewegung und das, was viele Menschen nicht mehr haben: Zeit für entspannte und stressfreie Besuche. An der letzten Station des 2,8 Kilometer Rundgangs gibt es ein Quiz –hier kann das Wissen rund um die Waldapotheke getestet werden.

Unser Entdecker-Fazit

Schon interessant, bevor es losgeht – die Pferde auf der Koppel am Parkplatz. Hier beginnt und endet die Tour. Quelle: Stefanie Adomeit

Fazit: Ein Besuch im Wald tut einfach zu jeder Jahreszeit gut. Der Entdeckerpfad macht Spaß, ist lehr- und abwechslungsreich. Jetzt in den Wintermonaten sollte bedacht werden, dass es bereits 16 Uhr dunkel wird. Also lieber etwas früher aufbrechen, denn für die Strecke werden mit jüngeren Kindern gut drei Stunden benötigt. Das liegt schon daran, dass sich von Spinnennetz und Fledermaus-Rutsche nur schwer getrennt werden kann.

Tipp: Handy-App und Picknickkorb

Tipp: Vor dem Besuch die App „Schatzküste“ herunterladen, denn im Wald hat man (fast) keinen Empfang. In der App gibt es zu jeder Haltestelle noch ein paar zusätzliche Informationen zu hören und zu sehen. Auch schön – Thermoskanne und Kekse einpacken – und an einem der Tische an den Stationen ein kleines Picknick einlegen.

Von Stefanie Adomeit