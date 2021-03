Rostocker Heide

In der Rostocker Heide gibt es zahlreiche verwilderte Katzen und auch einige echte Wildkatzen. Sogar ein Luchs wurde jüngst dort gesehen. Und jetzt gibt es auch noch eine in hiesigen Breiten sehr seltene Laufkatze.

Doch diese ist kein Raubtier, sondern eine Maschine, die im Wald ihren Dienst tun soll: Die Forstverwaltung erhofft sich von ihr eine bodenschonende Holzernte im kostbaren Biotop der Heide.

Unheimliches Klirren

Quer durch den Forst im Revier Torfbrücke sind Drahtseile gespannt. Ab und zu schlagen sie aneinander, was für ein fast unheimliches metallisches Klirren sorgt. Es kündigt an, dass die Laufkatze sich wieder „anschleicht“: Aufgehängt an den Seilen surrt sie heran, um einen neuen Baumstamm aufzunehmen und abzutransportieren.

Die Konstruktion erprobt die Forstverwaltung schon seit einigen Jahren, jetzt wurde die Laufkatze jedoch verbessert: Mit Hilfe eines Elektromotors spuckt sie nun das Seil, an das Waldarbeiter Marc Hinz die zuvor gefällten Fichten hängt, seitlich aus.

Gewaltige Erleichterung

Für Hinz ist das eine gewaltige Erleichterung, denn bislang musste er das schwere Seil selbst aus der Winde ziehen: „Vorher war es so, als würde man einer alten Dame über die Straße helfen. Jetzt gehe ich mit der Enkelin spazieren.“

Doch warum fahren die Forstleute nicht einfach mit schwerem Gerät in den Wald? „Eine Forstmaschine wiegt rund zwölf Tonnen“, erklärt Revierleiter Stefan Schlüter. „Zwei Drittel der 6000 Hektar großen Fläche sind nicht ganzjährig damit befahrbar, ohne größere Schäden am Waldboden anzurichten.“

40 Jahre alte Spuren sichtbar

Sind die empfindlichen Strukturen im Boden einmal zerstört, dauert es Jahrzehnte, bis sie sich wieder regeneriert haben. „Man sieht heute noch Spuren, die vor 40 Jahren entstanden sind“, erklärt Schlüter.

Größter Küstenwald Die Rostocker Heide gilt mit 6000 Hektar Fläche als größter geschlossener Küstenwald Deutschlands. Die Hansestadt zählt dank ihr bundesweit zu den größten kommunalen Waldbesitzern. Die nordöstlich der Hansestadt gelegene Heide gehört seit 1252 zu Rostock. Sie ist in die Forstreviere Schnatermann, Hinrichshagen, Torfbrücke und Wiethagen eingeteilt. Die gesamte Rostocker Heide ist Landschaftsschutzgebiet und drei Flächen mit insgesamt mehr als 800 Hektar stehen unter Naturschutz. Dort gedeihen zahlreiche seltene Arten.

Also wollte die Forstverwaltung auf bodenschonende Verfahren setzen und schaute sich um. Fündig wurde man in den Bergen, wo das Bäumerücken eine uralte Tradition hat. Das Problem: Dort hilft die Schwerkraft beim Transport der Stämme ins Tal. In der flachen Heide muss viel Kraft aufgewendet werden, um Bäume zu ziehen. Und alleine das Drahtseil, an dem sie hängen, ist schon sehr schwer.

Erster Baum kippte um

Hier kommt das neue System ins Spiel: Die Drahtseile werden im rechten Winkel zu einem Forstweg gespannt. Dafür braucht es so genannte Ankerbäume, die fest genug verwurzelt sind, um die Konstruktion zu tragen. „Beim ersten Versuch haben die Experten aus dem Thüringer Wald sich verschätzt, weil sie wohl nicht wussten, dass bei uns die Fichten nicht so tief wurzeln“, sagt Angelika Stoll, die im Revier für Umweltfragen zuständig ist. Ergebnis: Der Baum kippte um.

Jetzt wissen die Forstleute, dass sie die Seile nur an tiefwurzelnden Bäumen, also vor allem Laubbäumen, befestigen dürfen. Sie müssen mit Bedacht ausgesucht werden. Etwa 5000 Bäume konnten inzwischen schonend aus dem Wald geholt werden.

Opfer der Trockenheit

Ein weiterer Vorteil der Seilkonstruktion: Die Schneise, die zum Transport der Stämme benötigt wird, ist viel schmaler. „Für die Forstmaschinen brauchen wir vier Meter, für den Seilkran reicht etwa ein halber Meter“, so Schlüter. Links und rechts von den gespannten Seilen werden die gefällten Bäume dann an die Laufkatze eingehängt, die das Seil per Winde aufwickelt und sich dann wieder auf den Weg zur Abladestelle am Wegesrand macht. Bis zu einer Tonne Holz kann sie so mit jeder Fahrt bis zu 130 Meter weit bewegen.

Die Bäume auf der Fläche direkt an der Grenze zum Revier Gelbensande waren in den vergangenen Tagen gefällt worden. Es sind vor allem Sitka-Fichten, eine Art, die aus dem pazifischen Amerika stammt. Sie ist ein Opfer der Trockenheit der vergangenen Jahre, erklärt Schlüter: „In ihrer Heimat regnet es im Jahr etwa 1000 Liter pro Quadratmeter. Bei uns waren es zuletzt nur etwa 600 Liter.“

Sinnvoller Waldumbau

Also wird der Bestand stark ausgedünnt. „Drei Viertel der jetzt gefällten Bäume waren geschädigt“, sagt Schlüter. Das Ergebnis mutet auf den ersten Blick traurig an: Überall sind frische Stümpfe zu sehen, liegt noch frisches Fichtengrün. Doch langfristig sei der Waldumbau sinnvoll, erklärt Umweltexpertin Stoll und zeigt auf einige kleine, dünne Stämme: „Diese Roteichen standen bislang im Schatten der Fichten, jetzt können sie besser wachsen.“

Sogar einige Rhododendren sind im Wald zu entdecken. Sie wurden früher für den Export kommerziell angebaut und verbreiten sich jetzt in der Rostocker Heide. Auch sie lässt Schlüter gerne stehen. „Wenn die anfangen zu blühen, ist es eine Pracht.“

Von Axel Büssem