Rostock

Eine laue Sommernacht am Strand, das Meer rauscht und dazu knistert ein Lagerfeuer – das ist verlockend. Und brandgefährlich. Denn nur einen Steinwurf vom Wasser entfernt reihen sich knochentrockene Nadelbäume in der Rostocker Heide auf. Ein Fünkchen könnte genügen, um sie zu entzünden. „Und dann können Sie gar nicht so schnell gucken, wie aus einem kleinen ein großes Feuer wird“, warnt Rostocks Stadtforstamtsleiter Jörg Harmuth. Ein Risiko, das gerade in diesem Sommer viele Leute offenbar in Kauf nehmen.

Aufgrund der Corona-Pandemie verbringen mehr Menschen als in den vergangenen Jahren ihren Urlaub an der Ostsee und nicht wenige möchten am liebsten ihr Zelt unter freiem Himmel aufschlagen. Das Problem: Gecampt wird nicht nur auf dafür vorgesehenen Plätzen, sondern auch dort, wo es strikt verboten ist: in Schutzgebieten. Beim Übernachten bleibt es nicht. Oft lodern Lagerfeuer.

Anzeige

Kontrollen mit Augenmaß

Allein am vergangenen Wochenende haben Bäderpolizei und Ordnungsdienst zwölf Wildcamper im Küstenwald der Rostocker Heide erwischt. 22 Leute hatten ihr Zelt am Strand zwischen Markgrafenheide und Graal-Müritz aufgestellt, zehn entzündeten dort ein Lagerfeuer. „Da verstehen wir keinen Spaß“, sagt Forstamtsleiter Harmuth. Denn in seinem Revier herrscht Waldbrandstufe vier (Stand 19. August 2020).

Weitere OZ+ Artikel

Um illegalen Lagerfeuern und Grillplätzen den Garaus zu machen, werden Strand und Wald regelmäßig von Förstern, Ordnungsamt und Polizei kontrolliert. Auch nachts und am frühen Morgen. „Aber immer mit Augenmaß“, sagt Jörg Harmuth. In den meisten Fälle genüge es, Wildcamper auf ihr Vergehen aufmerksam zu machen. „Viele sind einsichtig. Aber teuer wird’s trotzdem immer“, so der Forstamtsleiter.

Bei Regelverstoß drohen Bußgelder

Mindestens 75 Euro sind fällig, wenn man sich beim Wildcampen oder -grillen erwischen lässt. Wesentlich höhere Bußgelder muss derjenige berappen, der ein offenes Feuer im Küstenwald macht, sagt Harmuth. Ungleich teurer werde es, wenn dadurch tatsächlich ein Waldbrand verursacht und der Verantwortliche dingfest gemacht wird.

So verhindern Sie Waldbrände Im und am Wald (Mindestabstand 50 Meter) darf kein Feuer entzündet werden. Rauchen Sie nicht im Wald und in der Feldflur! Werfen Sie keine glimmenden Zigaretten aus dem Auto! Lassen Sie keine Glasflaschen oder anderen Müll im Wald liegen. Reflektierende Gegenstände können durch die Bündelung von Sonnenlicht schnell ein Feuer entfachen. Aus betrieblichen Gründen anzulegende Feuer, im oder am Wald, sind bei der Forstbehörde und der Feuerwehrleitstelle mindestens 24 Stunden vorher anzuzeigen; Brandschutzauflagen ist unbedingt Folge zu leisten. Das Befahren von nichtöffentlichen Waldwegen und das Parken von Fahrzeugen auf Waldwegen und trockenen Wiesen sind zu unterlassen. Durch die heißen Katalysatoren kann sich trockenes Unterholz leicht entzünden. Halten Sie Anfahrtswege zu Wäldern, Mooren oder Heideflächen frei, damit im Ernstfall die Einsatzkräfte schnell zu einem Brandherd gelangen können. Bemerken Sie Brände in Wäldern, Heideflächen und auch Mooren, sollten Sie schnellstmöglich die Feuerwehr (Notruf 112) oder die Polizei (Notruf 110) alarmieren.

Denn die meisten Waldbrände würden wider landläufiger Meinung nicht durch Glasscherben oder Ähnliches ausgelöst, sondern fahrlässig oder gar vorsätzlich von Menschen verursacht, sagt Harmuth. Zum Glück habe es im Rostocker Stadtforst in diesem Sommer bislang keine Brände gegeben.

Lesen Sie auch: Waldbrandgefahr: In diesen Wäldern in MV droht ein Inferno

Damit es dabei bleibt, halten der Forstamtsleiter und seine Mitarbeiter Ausschau nach denen, die gegen Regeln verstoßen. „Wir sind da sehr hinterher“, sagt Jörg Harmuth. Auf Schritt und Tritt kontrolliert werden müsse sich in der Rostocker Heide aber niemand fühlen. „Wir patrouillieren hier nicht Tag und Nacht. Die Leute sollen die Natur genießen können.“

Lesen Sie auch: Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern: Das bedeuten die Gefahrenstufen

Sie müssen sich aber an geltende Gesetze halten. Und die sind eindeutig: Im Schutzgebiet der Rostocker Heide, das bis an den Spülsaum reicht, sind Zelten und offenes Feuer verboten. Was viele nicht wissen: Schon eine Strandmuschel oder eine aufgespannte Plane gelten als Zelt. Nur im Schlafsack am Strand zu übernachten, sei aber okay, so Harmuth. Er appelliert an die Vernunft der Leute. Denn schließlich wollen die meisten genau dasselbe wie er selbst: die Rostocker Heide noch lange genießen können.

Von Antje Bernstein