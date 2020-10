Rostock

Henriette Klafs hat ein Herz für Kinder. „Ich habe schon immer gern mit Kindern gearbeitet“, sagt die 24-Jährige. Dazu passt auch ihr künftiger Beruf: Die Rostockerin studiert zurzeit in der Hansestadt Grundschullehramt. Besonders die ersten Erfahrungen, die Kinder in der Schule machen, seien oft prägend, sagt sie. „Daher ist es toll, wenn sie in der Grundschule viele junge Lehrer haben, die ihnen Freude am Lernen vermitteln.“

Küstenkind bleibt Küstenkind

Geboren ist die junge Frau in der Hansestadt, aufgewachsen in Güstrow. Zum Studieren zog es sie zurück nach Rostock. „Ich bin an der Ostsee großgeworden und wollte gern hierbleiben“, verrät sie. Zu ihren Lieblingsplätzen in der Stadt gehören sowohl maritime als auch historische Orte.

„Ich liebe den Stadthafen und die Altstadt und fahre auch gern an den Strand von Warnemünde“, sagt sie. In der Freizeit zeichnet sie gern Porträts: „Das können Freunde oder auch bekannte Musiker sein.“ Musikalisch ist die Studentin auch selbst: „Wenn ich Zeit habe, spiele ich gern auf meiner Gitarre.“

Von Stefanie Büssing