Rostocker Hobbyangler: „ Ich kann mir keinen anderen Wohnort mehr vorstellen.“

Rostock

Der Blick auf die Wetterkarten gehört für Thomas Heller (32) zur täglichen Routine. Denn der gebürtige Rostocker nutzt fast jede Minute in seiner Freizeit, um seinem Lieblingshobby – dem Angeln – nachzugehen. Die besten Voraussetzungen, um erfolgreich zu fischen, hat der gelernte Einzelhandelskaufmann. Denn seit zwölf Jahren arbeitet er in einem großen Angelfachmarkt der Hansestadt. Dort ist er als stellvertretender Filialleiter tätig.

Fit hält sich Heller mit regelmäßigem Kraftsport. Der junge Mann liebt das Meer und kann sich keinen anderen Wohnort als Rostock vorstellen: „Ich bin vor allem gern auf den Molen in Warnemünde.“ Mit Blick auf das Pfingstfest hat der freundliche Petrijünger seine Entscheidung für ein Gewässer noch nicht getroffen. Ob er sein Glück an der Küste oder am Güstrower Inselsee versuchen wird, hängt vor allem von der Stärke des Windes ab, wie er sagt.

Anzeige

Mehr zum Lesen:

Weitere OZ+ Artikel

Von Volker Penne