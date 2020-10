Rostock

Torten, Traumkleid, Trendfrisur: Beim „ Wedding Bash“ können sich Brautpaare rund ums Thema Hochzeit informieren. 32 Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern stellen am 25. Oktober in Rostock-Warnemünde vor, was in der Hochzeitssaison 2021 angesagt sein wird. Floristin, Barbier, DJ – Vertreter unterschiedlichster Dienstleistungen beraten die Besucher und bieten Kostproben ihres Könnens. Wollen Sie mit dabei sein? Kein Problem. Die OSTSEE-ZEITUNG verlost 3x2 Freikarten.

Wedding Bash: Das erleben Sie auf Rostocks exklusiver Hochzeitsmesse

So können Sie gewinnen: Senden Sie eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an OZ-REPORTER@ostsee-zeitung.de und fügen in der Betreffzeile „Ja, ich will!“ ein. Unter allen Teilnehmern lost unsere Glücksfee die Sieger aus. Sie werden von uns benachrichtigt und bekommen die Freikarten zugeschickt. Einsendeschluss ist der 7. Oktober, 12 Uhr.

Für alle, die beim Gewinnspiel leer ausgehen: Ein Ticket für den „ Wedding Bash“ kostet 8 Euro. Das Hochzeits-Event findet am 25. Oktober im Warnemünder Kurhaus in der Zeit von 10 bis 17 Uhr statt.

Infos: www.weddingbash-rostock.de

Von Antje Bernstein