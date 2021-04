Rostock

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag sind zwei Fahrer an der Kreuzung am Holbeinplatz in Rostock verletzt worden. Der Polizei zufolge hat ein Seat-Fahrer auf der Hamburger Straße gebremst, als ein Rettungswagen entgegenkam. Ein 77-Jähriger, der im Kia hinter ihm fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto auf.

Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt und kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Kia war nicht mehr fahrbereit, verlor Flüssigkeiten und wurde abgeschleppt. Mitarbeiter der Feuerwehr und der Stadtentsorgung reinigten die Fahrbahn. Hierbei kam zu einer kurzzeitigen halbseitigen Sperrung der Straße. Es entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro.

Von OZ