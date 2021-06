Rostock

Es ist der erste Tag der Saison und das Geschäft läuft gut an, meint Manuel Hillemann. Der 36-Jährige startet schon in seine siebte Saison am Hot Dog- und Würstchenstand in der Kröpeliner Straße in Rostock.

Gerade erst wurden die landesweiten Corona-Beschränkungen gelockert und das Maskengebot in der Innenstadt aufgehoben. Doch die Touristen fehlen noch, das merkt Manuel Hillemann sofort. Wenn das Geschäft erst wieder richtig brummt – mit den weiteren Lockerungen, so hofft er –stehen sie hier zu zweit, um den vielen Kunden gerecht zu werden.

Urlaub seit sieben Jahren

Der gebürtige Magdeburger hat lange in Berlin gelebt, bevor es ihn an die Ostsee verschlug. Bei einer Reise vor sieben Jahren hat er sich in die Hansestadt verliebt. „Seitdem mache ich hier Urlaub“, scherzt er. In seiner Freizeit kümmert er sich bei Drum-and-Bass-Veranstaltungen, wie zum Beispiel im Bunker, um die Technik.

Von Judith Kahle