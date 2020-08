Sechs Hunde starben in dieser Woche bei Greifswald und auf Rügen an einer Blaualgen-Vergiftung. Immer mehr Gewässer in MV werden derzeit überprüft. Blaualgen können für Hunde lebensgefährlich sein, weiß OZ-Kolumnistin Denise Avellan. Die Rostockerin gibt Tipps, wie man seinen Hund am besten vor Blaualgen schützen kann.