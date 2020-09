Rostock

Aufatmen bei den meisten Schülern, Lehrern und Eltern der Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen: Nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt beendet Senator Steffen Bockhahn (Linke) mit Ablauf des Freitags, 25. September, die Quarantäne für den Großteil der Betroffenen. „Ab Samstag (26. September), 0 Uhr, sind sie aus der Isolation entlassen“, teilt Bockhahn mit.

Das gelte ausdrücklich nicht für Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden. „Hier wurden durch das Gesundheitsamt individuelle Festlegungen getroffen“, sagt der Senator weiter.

„Ein weiterer Massentest ist nicht erforderlich“

Diese sehen wie folgt aus: Aus der Quarantäne könne der- oder diejenige nach einem positiven Befund nur entlassen werden, wenn er oder sie wenigstens 48 Stunden ohne Symptome ist. Ob ein zweiter Test erforderlich ist, entscheidet das Gesundheitsamt individuell. „Ein weiterer Massentest ist nicht erforderlich, da es keine weiteren Auffälligkeiten bei den unter Quarantäne gestellten Personen gab“, betont Steffen Bockhahn.

Er dankt allen Beteiligten für die Unterstützung und Geduld: „Wir wollen Maßnahmen wie diese nicht gern wiederholen, werden es aber tun müssen, wenn der Bevölkerungsschutz es erforderlich macht. Wir wollen so viel Normalität wie möglich. Dafür müssen wir alle gemeinsam auch entsprechend verantwortlich handeln!“ Auch im Namen des Oberbürgermeisters bittet er alle darum, sich an die Abstandsregeln und die Hygieneregeln zu halten.

Regulärer Unterricht ab 28. September

Zuletzt gab es den Verdacht, dass sich nicht alle Schüler an die Quarantäne-Regeln gehalten haben und bei dem schönem Wetter lieber an den Strand gegangen sind, als Zuhause zu bleiben. Auch Schulleiter Olaf Meyer appellierte an die Kinder und Jugendlichen. „Ich bitte Euch trotzdem nachdrücklich, Euch an die Regeln zu halten. So haben wir alle eine realistische Chance, dass wir uns ab Montag in der Schule wiedersehen“, schrieb er auf der Internetseite der Hundertwasserschule.

Und das ist nun auch der Fall: Auf der Schulhomepage informiert Meyer darüber, dass ab dem 28. September wieder der reguläre Unterricht an der Schule starten kann. „Liebe Schülerinnen und Schüler, ich freue mich sehr darauf, Euch am Montag zum Unterrichtsbeginn wieder in der Schule begrüßen zu dürfen“, schreibt er dazu.

Von Ann-Christin Schneider