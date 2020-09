Weil fünf Ergebnisse von Corona-Tests von Schülern und Lehrern der Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen nicht eindeutig waren, musste am Montag nachgetestet werden. Die Ergebnisse liegen nun vor. Was das für die Quarantäne bedeutet und warum die Jugendweihlinge trotzdem noch hoffen können.