Rostock

Der Rostocker IGA-Park wird zumindest noch für ein paar Jahre seinen bisherigen Namen behalten. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) stoppte am Dienstag im Hauptausschuss den seit zwei Jahren laufenden Umbenennungs-Prozess. Zur Auswahl standen die Vorschläge „Fenne und Boomen“, „Stadtpark“ und „Kulturpark“, der Ausschuss sollte eigentlich eine Vorentscheidung treffen.

Dagegen regte sich Widerstand von einer Allianz aus SPD, Grünen und Linken, die den bisherigen Namen behalten wollten. Denn der werde von der Bevölkerung „gut angenommen“, begründete Uwe Flachsmeyer (Grüne). Die mit viel Aufwand ausgewählten Alternativen stießen auf wenig Gegenliebe. „Bevor wir Quatsch entscheiden, sollten wir das besser zu den Akten legen“, befand Ordnungs-Senator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD). Und so kam es dann auch: Nach kurzer Beratung mit dem Senator zog Madsen die Beschlussvorlage für die Umbenennung zurück.

Umbenennung bis 2025

„Wir haben den Mut, bis zur Buga einen neuen Namen zu finden“, sagte Madsen zur Begründung. Spätestens zur Bundesgartenschau 2025 soll der Park am Schmarler Warnowufer anders heißen. Rostocker und Besucher könnten sonst irritiert werden, wenn es in der Hansestadt sowohl Bundesgartenschau-Anlagen als auch einen Park gibt, der den Namen der Internationalen Gartenbauausstellung von 2003 trägt.

Pflegebuch wurde vernichtet

IGA-Park-Aufsichtsratsvorsitzende Chris Günther ( CDU) wies darauf hin, dass die Schmarler Anlage nicht den nötigen Pflegestandard erfülle, um die Blumen- und Pflanzenschau weiter im Namen zu tragen. Das könne Probleme mit der Bundesgartenschaugesellschaft geben. Bei einem Geschäftsführungswechsel vor einigen Jahren seien im Rostocker Park Unterlagen vernichtet worden, darunter auch das Pflegebuch, anscheinend eine Art Gebrauchsanleitung für den Betrieb von IGA-Parks.

Sybille Bachmann (Rostocker Bund) hielt zwar eine Änderung für „dringend“ notwendig, um einem möglichen Rechtsstreit mit der Buga-Dachgesellschaft, die die Namensrechte für die IGA hält, aus dem Weg zu gehen. Der Vorschlag, die Beschlussvorlage zurückzuziehen, kam dann aber von ihr selbst. Zeitgleich debattierte der Schmarler Ortsbeirat einige Kilometer weiter nordöstlich über weitere Namensvorschläge, die in der nächsten Bürgerschaftssitzung ebenfalls nicht mehr zur Abstimmung stehen werden.

Gratis-ÖPNV-Test kostet 160 000 Euro

An der Namensfindung beteiligt waren eine Marketingagentur, ein Designbüro, Vertreter der Rostocker IGA-Park-GmbH, deren Aufsichtsrates, der Tourismuszentrale und des Ortsbeirats.

Einer weiteren Beschlussvorlage stimmte der Hauptausschuss mehrheitlich zu: Die Hansestadt übernimmt die Kosten für die Maßnahme „Kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs an den vier Samstagen im September 2020“. An diesen vier Tagen braucht niemand einen Fahrschein für Busse und Bahnen in Rostock zu kaufen. So soll getestet werden, ob die Rostocker ihre Autos stehen lassen würden, wenn der ÖPNV nichts kostet. Die 160 000 Euro ersetzen den Verkehrsbetrieben die entgangenen Einnahmen.

Von Gerald Kleine Wördemann