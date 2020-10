Rostock

Offen für jedermann ist er schon – bis zur geplanten Bundesgartenschau 2025 soll der Rostocker Iga-Park aber noch zu einem echten Anziehungspunkt werden. „Das Gelände, das wir schon haben, ist fantastisch und deshalb als Außenstandort wesentlicher Bestandteil der Buga-Pläne“, sagt Matthias Horn, der nicht nur Geschäftsführer der Iga GmbH ist, die den Park betreibt, sondern an der Spitze der Buga-Stabsstelle der Stadtverwaltung steht.

Rund 15 Millionen Euro sollen in die Grünanlage zwischen Schmarl und Groß Klein investiert werden. „Für die Stadt bleiben aber nur zwei bis drei Millionen. Der Großteil der Summe stammt von privaten Investoren“, so Horn. Unter anderem sei am Schmarler Warnowufer ein Wasserpark geplant. „Wir wollen die Badestelle, die jetzt auch schon von vielen unerlaubt genutzt wird, offiziell zum Baden zulassen. Außerdem soll es eine Strandgastronomie geben“, blickt er voraus. Die dafür notwendige Instandsetzung der Pier laufe bereits.

Kletterpark zwischen den Masten

Auch an Deck des Traditionsschiffes soll es ein neues Angebot für Abenteuerlustige geben: Zwischen den Masten wird ein Kletterpark entstehen. „Auf der bisher ungenutzten Freifläche des Parks am Tradi wollen wir den größten Spielplatz des Landes bauen“, so Horn.

Dieses Vorhaben sei unabhängig davon, ob die Idee eines landseitigen Marineums als ergänzendes Museum umgesetzt wird oder nicht. „Das Marineum sollte ja zum Lands End hin – also auf den Platz, wo im Sommer unser Autokino stand“, sagt er.

Blaue Flotte soll wieder regelmäßig anlegen

Ein weiteres Ziel sei, die Erreichbarkeit des Parks auch von der Wasserseite her zu verbessern. „Wir wollen, dass die Blaue Flotte dort wieder regelmäßig anlegt“, erklärt der Geschäftsführer. Das gelinge aber nur, wenn der Iga-Park zu einem Ausflugsziel wird, das von vielen Menschen regelmäßig genutzt wird. Die angedachten Maßnahmen sollen deshalb auch die Buga überdauern.

„Ziel ist es auch, dass der Wasserpark und der Hochseil-Klettergarten schon nächstes Jahr und nicht erst 2025 eröffnen“, blickt Horn voraus. Er verdeutlicht aber auch, dass die Investitionen der Unternehmer zwar nicht unmittelbar mit der Buga zusammenhängen, „aber natürlich auch mit Blick auf die Finanzierung ein großes Interesse daran besteht, dass es auch viel Publikum gibt“.

Zentrale Buga-Bühne soll im Park liegen

Die bereits vorhandene große Bühne – immerhin die größte Parkbühne nördlich von Berlin – soll weiter ausgebaut werden. „Weil sie als zentrales Festgelände der Buga gedacht ist“, erklärt der Stabsstellenleiter. Auf eine weitere Bühne im Stadthafen soll unter anderem aus Kostengründen verzichtet werden. Alle vorhandenen Pläne für die Grünanlage zielen darauf ab, „dem unternutzten Park endlich die Chance zu geben, die er verdient“, so Horn.

Um weiterhin eine möglichst hohe Auslastung mit Besuchern zu erzielen, bleibe der Eintritt auch weiterhin frei. Der Schmarler Ortsbeirat begrüßte die Ideen, regte aber an, nicht nur an die wasserseitige Erreichbarkeit des Parks zu denken. „Wir müssen auch den Nahverkehr verbessern, zwischen der S-Bahn Lütten Klein und dem Park gibt es eine lange Durststrecke“, so der Vorsitzende Michael Berger.

Laut Matthias Horn hänge natürlich auch der Nahverkehr an den Nutzerzahlen. Die könnten sich auch dadurch erhöhen, dass auf einer Teilfläche des Parks eine „kleine Siedlung mit Häusern geplant ist, die sich an der vorhandenen Bebauung in Schmarl-Dorf orientieren“, so der Geschäftsführer.

Von Claudia Labude-Gericke