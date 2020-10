Rostock

Die Winterzeit führt dazu, dass es früher dunkel wird. Das hat auch Konsequenzen für den Rostocker Iga-Park. Ab Sonntag, 1. November, werden die Tore der Grünanlage bereits um 18 Uhr geschlossen. Bis dahin können Besucher aber beim Parkspaziergang den Herbst mit seinen wunderschönen Farbenspielen und die vielen vorbeiziehenden Wildvögel auf sich wirken lassen.

Geöffnet ist das ehemalige Gartenschaugelände in Schmarl in der Herbst- und Winterzeit täglich ab 10 Uhr. Was bleibt, ist der freie Eintritt für den Besuch des Iga-Parks.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Komplett „Schotten dicht“ heißt es dagegen für das Schifffahrtsmuseum auf dem Traditionsschiff. Das liegt aber nicht an der Winterzeit, sondern an der Corona-Pandemie. Vorerst bleibt das Museum deshalb bis Ende November geschlossen. Bis Sonntag, 1. November, sind aber noch Besuche möglich.

Geöffnet ist das Tradi täglich zwischen 10 und 18 Uhr. Neben der Dauerausstellung und dem Erleben der maritimen Geschichte ist derzeit eine Sonderschau namens „Fänger im Eis“ zu sehen, die sich mit den Erlebnissen Rostocker Hochseefischer im Nordatlantik beschäftigt.

Von OZ