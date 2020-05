Trotz Coronakrise steigt die Nachfrage nach Gewerbeflächen in der Innenstadt. Händler wollen jetzt in eine bessere Lage wechseln und Vermieter stellen ihre Objekte auf den Prüfstand, heißt es bei Lutter Immobilien. Interessant: In Rostock sind deutlich mehr Passanten als in Lübeck unterwegs.