Rostocker Impfzentrum gestartet: So läuft der Betrieb

Rostock

Der 12. Januar ist für Jutta Albertzki ein echter Glückstag. „Ich bin wahnsinnig froh, dass ich so zeitig dran bin und die Impfung schon bekommen habe. Damit man sich mal wieder ein bisschen freier bewegen kann“, sagt die 83-Jährige. Die Spritze, die ihr von Dr. Renate Masuch in den Arm gegeben wird, tue auch überhaupt nicht weh. „Ich hab ja auch Erfahrung im Impfen“, sagt die Kinderärztin im Ruhestand lachend.

Überhaupt sei in ihrem Fall alles problemlos gelaufen, berichtet Jutta Albertzki: Am Freitag hätte sie den lang erwarteten Brief mit der Impfeinladung und den Aufklärungsbögen im Kasten gehabt. „Direkt Montag früh um acht Uhr habe ich dann mit zwei Telefonen – Handy und Festnetz – die Hotline angerufen, kam durch und habe meine beiden Termine bekommen“, erzählt die Rostockerin.

Anzeige

Lesen Sie mehr: Immer mehr Ausbrüche in Heimen in MV: Warum sich so viele Alte mit Corona anstecken

Als zweite Hansestädterin aus der Altersgruppe der über 80-Jährigen, die noch zu Hause leben, erhielt sie am Dienstagmorgen die Spritze, die sie vor Covid-19 schützen soll. „Für mich stand von Anfang an fest, dass ich mich impfen lasse. Ich habe so viel Vertrauen in die Medizin und Forschung, dass die nur Impfstoffe zulassen, die wirken und gut verträglich sind “, sagt Jutta Albertzki.

Zur Galerie Seit Dienstag können sich ältere Hansestädter, die eine Einladung erhalten haben, kostenlos in der Hansemesse gegen Corona impfen lassen. 52 Personen standen am ersten Tag auf der Liste.

In 28 Tagen erhält sie noch die zweite Spritze, um am Ende rund 95 Prozent Immunität zu erreichen. „Hoffentlich kehrt dann bald wieder Normalität ein. Ich möchte gerne wieder Menschen treffen, mit Freunden ein Käffchen trinken, das Vereinsleben genießen und auf Reisen gehen“, nennt die agile Seniorin ihre Wünsche für die Zeit nach der Pandemie.

Hansestädter sollen bis Sommer immunisiert sein

Geht es nach Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke), soll in der Hansestadt spätestens im Sommer wieder Normalität einkehren. „Bis dahin könnten wir alle, die wollen, geimpft und damit eine große Immunität erreicht haben“, sagt er. Die Rahmenbedingungen seien für die rasche Impfung einer großen Zahl an Menschen ausgelegt. „Limitierender Faktor ist bisher nur der Impfstoff selbst“, so Bockhahn.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

52 Rostocker Senioren stehen am Dienstag auf dem Impfplan. Donnerstag soll die Messehalle in Schmarl erneut öffnen – dann für rund 160 Personen aus der ersten Zielgruppe, zu der neben den Ältesten auch Pflegepersonal gehört. „Insgesamt haben wir in dieser Woche für die Hansestadt 1500 Dosen des Biontech-Impfstoffes zur Verfügung. Und mittlerweile ist es ja zugelassen, sechs Dosen aus einem Fläschchen zu ziehen“, so Bockhahn. Er geht davon aus, dass es ab März deutlich mehr Impfstoff gibt – auch durch die Zulassung weiterer Stoffe wie dem von Moderna. Bisher haben in der Hansestadt rund 3000 Menschen die Biontech-Spritze bekommen. Sobald das Impfzentrum voll ausgelastet ist, könnten dadurch weitere 1000 Personen pro Tag dazukommen.

Vor der Spritze wird den freiwilligen Impfteilnehmern zweimal Fieber gemessen. Quelle: Frank Söllner

In den Pflegeheimen startet die zweite Impfrunde

Am Donnerstag dieser Woche sei die erste Runde der Impfungen in den Pflegeheimen der Hansestadt durch. „Direkt am Montag legen wir dann mit dem zweiten Durchgang los – und das natürlich parallel zum Impfzentrum in der Hansemesse“, kündigt Bockhahn an.

Lesen Sie mehr: Lautsprecherdurchsagen zu Corona-Impfungen in Rostock: Diese Aktion sorgt für Aufsehen

Mitarbeiter von mobilen Pflegediensten seien die einzigen, die neben den Empfängern der Briefe im Moment dazu aufgerufen würden, sich selbst aktiv über die Hotline zu melden. „Denn dieses Personal wollen wir auch so früh wie möglich mit impfen, um den Schutz der Älteren zu erreichen“, erklärt der Sozialsenator.

Medizinstudentin Beatrix Bretsch hat gerade Sieglinde Ackermann (81) geimpft. Zum Team gehören auch die Marinesoldaten Falk Orlowski und Denny Mewes sowie Dr. Angelika Blaschke, Radiologin im Ruhestand. Quelle: Frank Söllner

Hotline mit teilweise langen Wartezeiten

Die Rostockerin Siegline Ackermann hat ebenfalls Namensglück und ist – durch die alphabetische Einladung – als eine der ersten direkt am Dienstag mit der Impfung dran. „Das ist schon ein aufregender Tag“, verrät die gebürtige Berlinerin, während sie mit den Unterlagen in der Hand im Wartebereich sitzt und darauf wartet, aufgerufen zu werden.

Lesen Sie mehr: Zweite Lieferung: Impfungen im Landkreis Rostock gehen weiter

Auch sie hätte am Freitag den Brief bekommen. „Aber bei der Hotline hat es schon gedauert, da war ich sicher 30 Minuten in der Warteschleife“, schildert sie ihre Erfahrungen. Der Piks an sich geht viel schneller und wird ihr von Medizinstudentin Beatrix Bretsch verabreicht. Mit der dazugehörigen Wartezeit im Anschluss dauert der gesamte Impfvorgang etwa eine Stunde.

In Rostock bleibt selten etwas übrig

Die rund 100 Kollegen, die in der Hansemesse von der IT über den Sicherheitsdienst bis hin zu den medizinischen Aufgaben im Einsatz sind, arbeiten bereits jetzt sehr routiniert. „Allen Beteiligten gilt hier ein riesiges Dankeschön“, so Senator Bockhahn. „Wir haben im Rostocker Impfzentrum eine hohe Prozessqualität und seit dem 27. Dezember extrem wenig verworfenen Impfstoff. Wenn hier abends mal ein oder zwei Dosen übrig bleiben, werden diejenigen geimpft, die hier im Einsatz sind und es wollen“, schildert der Senator.

Rostocker Impfzentrum – so läuft es: Das Rostocker Impfzentrum befindet sich in der Hansemesse Schmarl und hat keine festen Zeiten, sondern öffnet nach Bedarf. Wer eine Einladung per Brief erhalten und zwei Termine über die Hotline (Telefon 0385 / 20 27 11 15) ausgemacht hat, kann zur vereinbarten Zeit vorbeikommen. In dem Brief werden auch Aufklärungs- und Anamnesebögen verschickt, die ausgefüllt mitgebracht werden müssen. Auch der Personalausweis und der Impfpass sind mitzubringen. Vor Ort gibt es eine kurze Wartezeit in einem beheizten Zelt, bevor eine erste Temperaturmessung an der Stirn erfolgt. Wer über 38 Grad hat, wird nicht einlassen. Corona-Schnelltests gibt es allerdings nur für die Mitarbeiter vor Ort. Am Anmeldeschalter werden die Einladung sowie die Daten überprüft, die Personen registriert und sie erhalten einen sogenannten Laufzettel mit einer Nummer für die Impfung. Erst wenn die Eingeladenen vor Ort registriert sind, wird ihr Impfstoff aufgezogen und angemischt. Im Wartebereich laufen Informationen über eine Videowand. Zudem gibt es geschultes Personal, das mit den Impflingen die Aufklärungsbögen durchspricht und bei Fragen hilft. In der Impfkabine spricht ein Arzt mit den Personen mögliche Fragen durch, dann wird erneut Fieber gemessen und die Spritze in den Oberarm verabreicht. Im Anschluss müssen die Geimpften noch zwischen 15 und 30 Minuten im Wartebereich Platz nehmen, um zu schauen, wie sie die Spritze verkraftet haben. Nach Ablauf der Zeit können sie heim und kommen dann zum vereinbarten zweiten Termin wieder. Antworten auf gängige Fragen und die Aufklärungsbögen zum Download gibt es auch auf folgender Internetseite: www.rostock.de/pandemie

Siegline Ackermann freut sich nach ihrem ersten Termin darauf, ihrer Familie von der Impfung zu erzählen. „Das wissen noch nicht mal alle meine Kinder, so schnell ging das jetzt“, sagt die 81-Jährige. Die Rostockerin hofft sehr darauf, bald wieder Kultur erleben zu können. „Mal wieder ins Theater oder zum Konzert – das kann ich kaum erwarten.“

Von Claudia Labude-Gericke