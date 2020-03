Rostock

Mit Knowhow aus Rostock wird in Indien zurzeit eines der größten Infrastrukturprojekte der vergangenen Jahre realisiert. Das Rostocker Architektur- und Ingenieurunternehmen Inros-Lackner bekam den Zuschlag für Bauüberwachung und Projektsteuerung bei der Schiffbarmachung der längsten Wasserstraße Indiens entlang des heiligen Flusses Ganges.

„Das ist das spannendste Projekt, an dem ich bisher mitgearbeitet habe“, sagt Oliver Schwarz, Bereichsleiter für internationale Vorhaben bei Inros Lackner. Vor ein paar Wochen haben die Arbeiten begonnen, Schwarz pendelt seitdem zwischen der indischen Hauptstadt Neu Delhi und dem Bremer Inros-Lackner-Büro, wo er normalerweise arbeitet.

Gesamtkosten: 750 Millionen Euro

Auftraggeber ist die indische Binnenschifffahrtsbehörde. Das von der Weltbank und der indischen Regierung finanzierte Vorhaben soll Kleinbetrieben und Bauern auf dem Land dabei helfen, ihre Waren und Produkte in den großen Städten zu verkaufen. Straßen und Schienenwege sind bereits stark verstopft. Für die Ausbaggerung des 711 Kilometer langen Teilstücks der nationalen Wasserverkehrsstraße Nummer eins sind Gesamtkosten von umgerechnet 750 Millionen Euro veranschlagt. Der „National Waterway 1“ ist Teil des Baghirati-Ganges-Flusssystems. Ziel der Ausbaggerung ist eine durchgängige, schiffbare Wassertiefe von drei Metern auf einer Breite von bis 45 Metern.

Mehrere Inros-Ingenieure mit Projekt beschäftigt

Ein halbes Dutzend Ingenieure von Inros Lackner ist in Indien an der Umsetzung beteiligt, unterstützt durch drei Dutzend indische Fachkräfte. Insgesamt arbeiten 600 Personen an dem Vorhaben. Die Ausbaggerung des heiligen Flusses ist auf sechs Abschnitte verteilt. Fünf Jahre sind für die Arbeiten veranschlagt.

Die lange Zeitspanne ist eine Folge des indischen Klimas, nur etwa die Hälfte des Jahres kann überhaupt gebaggert werden, erklärt Ingenieur Schwarz. In der Regenzeit, die im Juni beginnt, müssen Bagger und Arbeiter eine mehrmonatige Zwangspause einlegen. Außerdem sind einige der Bauplätze ziemlich abgelegen. „Es sehr aufwendig, dort hinzukommen“, sagt Schwarz.

Der Ganges – ein heiliger Fluss

Der Ganges, auch Mutter Ganga genannt, ist vielen Indern heilig. Ein Bad in dem dreckigen Wasser soll Hindus von ihren Sünden reinwaschen und Vergebung erteilen. In der ebenfalls heiligen Stadt Varanasi am Ufer zu sterben und danach als Asche in den Fluss gestreut zu werden, gilt als höchste Erfüllung für die Anhänger der dominierenden Religion des Landes. Zugleich fließen riesige Mengen ungeklärtes Abwasser aus Industrie und Privathaushalten in den Fluss, was ihn zu einem der schmutzigen weltweit macht – obwohl viele Millionen Inder ihr Trinkwasser aus ihm beziehen.

Zur Galerie Das Rostocker Architektur- und Ingenieurbüro hat schon Großprojekte in der ganzen Welt realisiert.

Die Ausbaggerung ist bereits seit Jahren geplant und umstritten. Umweltschützer warnen vor negativen Auswirkungen auf den Ganges-Delfin und viele Fischarten. Nach früheren Plänen war die Ausbaggerung nur ein erster Schritt. In der Folge sollten 16 Staudämme gebaut werden, was starke Kritik im In- und Ausland auslöste. Inzwischen soll die Weltbank erklärt haben, sie werde die Staudämme nicht finanzieren, Regionalregierungen lehnten sie ebenfalls ab. Nach Angaben von Oliver Schwarz sind in der Zeit ohne Baggerarbeiten Informationsveranstaltungen entlang des Flusses geplant, um mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen, das Projekt vorzustellen und Transparenz zu schaffen.

Rostocker auf Großbaustellen in der ganzen Welt im Einsatz

Die Ingenieure und Architekten von Inros Lackner sind seit Jahrzehnten auf Großbaustellen in aller Welt im Einsatz. Im vietnamesischen Hanoi war das Unternehmen unter anderem am Bau des neuen Parlamentsgebäudes beteiligt. Im afrikanischen Togo entwickelten die Planer ein Entwässerungssystem, das die Einwohner vor den jährlichen Überschwemmungen schützt. Die 600 Mitarbeiter bauen und planen Containerhäfen, wie zuletzt in Turkmenistan, und die unterschiedlichsten Gebäude. Das neue Bauhaus-Museum in Dessau steht auf ihrer Referenzliste, genauso wie der Rostocker Seehafen sowie der Bau und gut 50 Jahre später der Umbau des Rostocker Gebäudes der OSTSEE-ZEITUNG.

Lesen Sie auch:

Von Gerald Kleine Wördemann