Rostock

Am Dienstag, 2. November, ist es gegen 14 Uhr in der Straße „Beim Grünen Tor“ auf Höhe des Parkhauses am Kröpeliner-Tor-Center zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei sei ein Autofahrer falsch abgebogen und sei so mit der Straßenbahn zusammengestoßen.

Der Fahrer war in Richtung des Kanonsbergs unterwegs, als er plötzlich nach links zum Wenden ausscherte. An dieser Stelle ist das Wenden jedoch verboten. Der Fahrer kollidierte dabei mit einer Straßenbahn, die in Richtung Lange Straße fuhr. Nach dem Zusammenstoß schleuderte das Auto auf die Fahrbahn zurück.

RSAG kündigt Verspätungen an

Kurz nach dem Zusammenstoß kamen Rettungswagen, Notarzt, Polizei und Feuerwehr mit gleich mehreren Wagen zum Einsatz. Der Auto- und Straßenbahnverkehr in Richtung Innenstadt musste eingestellt werden. Die RSAG hat Verspätungen auf den Linien 1, 4, 5 und 6 angekündigt.

Die Einsatzkräfte kümmerten sich um den Autofahrer, der unverletzt blieb, sowie um die Fahrgäste der Straßenbahn. Eine jüngere Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Am Wagen und an der Bahn entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen gegen den Autofahrer aufgenommen.

Von Stefan Tretropp