Mehr als 1000 Weine und Spirituosen: Das alles gibt es im „Weine und mehr“ in Rostock

Rostock

Rund 1000 verschiedene ökologisch produzierte Natur-Weinsorten sowie 700 bis 800 verschiedene Spirituosen: Die Regale in der Weinhandlung „Weine und mehr“ an der Ecke Lange Straße/Breite Straße in Rostock reichen bis zur Decke, zahlreiche Flaschen mit unterschiedlichsten Etiketten zieren die Wände.

Seit 29 Jahren gibt es die Weinhandlung, in den letzten Jahren wurde auch das Spirituosengeschäft ausgebaut: Kunden – unter ihnen viele Sammler – erhalten Whiskey, Grappa, Rum und Gin. Und das nicht nur alkoholhaltig. „Der Trend geht zum Alkoholfreien“, sagt Inhaber Armin Neumann. „Das ist ein großes Thema und mittlerweile gibt es neben alkoholfreien Weinen auch zahlreiche alkoholfreie Schnäpse.“

Wer in der Rostocker Innenstadt unterwegs ist, sieht vor allem die Filialen der großen Ketten. Egal ob Kleidung, Dekoration oder Kosmetik: Schnell werden Kunden, die durch die Kröpeliner Straße spazieren, fündig. Doch den Reiz der Rostocker Innenstadt machen vor allem die kleinen Geschäfte aus, wie Rostocks Citymanager Peter Magdanz betont.

„Die Innenstadt lebt von ihrer Vielfalt – und da sind auch die kleinen inhabergeführten Geschäfte sehr wichtig“, sagt er. Ein Blick in die Seitenstraßen lohne sich also.

Feinkost ergänzt das Angebot

Um sich gegenüber der großen Konkurrenz zu behaupten, hat sich Neumann eine Nische gesucht, wie er sagt. „Bei uns gibt es nicht die Standard-Schnäpse, die es auch im Supermarkt gibt. Hier verkaufen wir seltene ,Single Casks’ und einzelne Fassabfüllungen.“

Neben den Getränken erhalten Kunden im „Weine und mehr“ zudem Feinkost. Beliebt ist unter anderem die Schokolade von „Kilian und Close“. Dabei handelt es sich um vegane Bio-Schokolade, die von der Tschechin Iveta Kilianova und dem Iren Ciarán Seán Close entwickelt wurde. Die beiden lernten sich während ihres BWL-Studiums in Rostock kennen.

„Produziert wird die Schokolade mittlerweile nicht mehr in Rostock, sondern in Waren“, sagt der Inhaber. Zudem gibt es Marzipan aus Stralsund und Lakritz von der Insel Bornholm in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Nicht ausschließlich Regionalität

Es müsse jedoch nicht „auf Teufel komm’ raus“ immer nur um Regionalität gehen. „Wir sind immer auf der Suche nach Besonderheiten.“ Und so wird unter anderem auch ein „Franzbrötchen-Schnaps“ angeboten. „Klingt interessant, aber schmeckt sehr gut“, sagt Neumann und lacht. Hergestellt von einer jungen Firma, die gern und viel experimentiert. „Hier wurden die Zutaten eines Franzbrötchens – Zimt, Zucker, Salz, Vanille – und Sahne verwendet.“

Der Händler hofft, dass auch weiterhin viele kleine Läden die Innenstadt bereichern werden – und der Online-Konkurrenz standhalten. „Natürlich machen wir uns da auch Sorgen, wenn Amazon ans Netz geht mit 30 000 Paketen am Tag“, sagt der Händler. „Wir werden das schaffen – die Kunden legen ja auch viel Wert auf die persönliche Beratung – aber wir sind natürlich auch auf ein gutes Umfeld angewiesen.“

Die Kunden würden nicht nur ins „Weine und mehr“ kommen. „Die Menschen gehen in die Stadt, um vor Ort einkaufen zu gehen.“

Von Katharina Ahlers