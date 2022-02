Rostock

Schon beim Betreten des kleinen Geschäftes in der Langen Straße in Rostock ist ein starker Kaffeegeruch zu vernehmen. Das Geräusch der Kaffeemaschine wird nur von dem Klötern der Kaffeebohnen übertönt, die gerade von Kim Hansekowski vom Trichter in die Papiertüte abgefüllt werden.

Im „cafeshop especial“ dreht sich alles um die Kaffeebohne und verschiedene Aromen und Geschmacksrichtungen. „Von schokoladig, fruchtig-weinig, mild und kräftig ist eigentlich alles dabei“, sagt die Aushilfe. „Die meisten Sorten stammen aus Mittel- und Südamerika.“ Das Unternehmen verarbeitet nach eigenen Angaben Arabica-Rohkaffees von der eigenen Kaffeeplantage in Nicaragua und weiteren Anbaugebieten.

Täglich wird der Kaffee in Wismar frisch geröstet – und zwar immer nur so viel, wie auch wirklich gebraucht wird. „Da schmeckt man schon deutlich den Unterschied zum industriell und in Massen gerösteten Kaffeepulver“, erklärt Kim Hansekowski den großen Vorteil gegenüber dem Angebot aus dem Discounter.

Schokolade und Kakao

Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen – nach Angaben des Deutschen Kaffeeverbandes stieg der Pro-Kopf-Konsum im Jahr 2020 auf 168 Liter. Das sind rund 20 Tassen pro Kopf, die im Jahr mehr getrunken wurden, als noch 2019. Zum Vergleich: Nach Angaben des Statistik-Portals „statista“ waren es beim Bier 94,6 Liter.

„Kaffee ist eben nicht gleich Kaffee. Liebhaber mögen vor allem die Vielseitigkeit“, sagt Hansekowski, die selbst Genießerin des Heißgetränks ist. „Außerdem gefällt mir persönlich die Funktion als ,Wachmacher’“.

Neben Kaffeebohnen erhalten Kunden im Geschäft außerdem unter anderem auch Schokolade und Kakao. Auch Kaffeemaschinen und Kaffeemühlen sind im Sortiment. Das Geschäft in der Langen Straße 37 ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr; sonnabends bis 16 Uhr geöffnet.

Von Katharina Ahlers